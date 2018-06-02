Porsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе

Немецкий производитель премиальных автомобилей Porsche Automobile Holding SE приостановил продажу всех новых автомобилей в Европе в связи с переходом на новые стандарты измерения вредных выбросов двигателей — WLTP и RDE, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Между тем, по данным Europe Auto News, приостановка затронет лишь ряд продаваемых в Европе моделей.
Стандарты WLTP и RDE постепенно внедряются в европейском автопроме с сентября 2017 года, переход на них — один из результатов "дизельгейта" Volkswagen. Бензиновые двигатели могут соответствовать требованиям по новым стандартам лишь при установке фильтра для улавливания твердых частиц. По данным FAZ, Porsche недооценила технические меры, необходимые для соблюдения нормативов.
С 1 июня конфигуратор моделей на немецком сайте Porsche не дает выбрать новый автомобиль в свободной конфигурации. Сообщение на главной странице рекомендует обратиться в центр Porsche по работе с клиентами, чтобы выбрать уже готовые новые или подержанные модели.