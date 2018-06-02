02.06.2018, 12:15

Porsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе

 (1)
Интерфакс
EST
Mugavalt pikale reisile: Porsche Panamera Sport Turismo
Mugavalt pikale reisile: Porsche Panamera Sport TurismoFoto: Scanpix, REUTERS

Немецкий производитель премиальных автомобилей Porsche Automobile Holding SE приостановил продажу всех новых автомобилей в Европе в связи с переходом на новые стандарты измерения вредных выбросов двигателей — WLTP и RDE, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Между тем, по данным Europe Auto News, приостановка затронет лишь ряд продаваемых в Европе моделей.

Стандарты WLTP и RDE постепенно внедряются в европейском автопроме с сентября 2017 года, переход на них — один из результатов "дизельгейта" Volkswagen. Бензиновые двигатели могут соответствовать требованиям по новым стандартам лишь при установке фильтра для улавливания твердых частиц. По данным FAZ, Porsche недооценила технические меры, необходимые для соблюдения нормативов.

С 1 июня конфигуратор моделей на немецком сайте Porsche не дает выбрать новый автомобиль в свободной конфигурации. Сообщение на главной странице рекомендует обратиться в центр Porsche по работе с клиентами, чтобы выбрать уже готовые новые или подержанные модели.

При желании получить новую модель Porsche Cayenne или Panamera с полной свободой кастомизации придется подождать как минимум до марта 2019 года, отмечает FAZ. Пока неясно, как идет процесс заказа спорткаров 911.

Источники FAZ, близкие к автоконцерну, отмечают, что ситуация может быть связана и с очень высоким количеством невыполненных заказов: производство расписано до сентября.

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) — всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей, которая инициирует единую в мировом масштабе методику испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов. RDE (Real Driving Emissions) — методика замера выбросов не на испытательном стенде, а в дорожном движении. Считается, что новые процедуры намного актуальнее и точнее.

В 2017 году Porsche установил новый рекорд мировых продаж, поставив клиентам около 246 тыс. автомобилей, в том числе 80,3 тыс. в Европе.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?

02.06.2018
Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium.
Подробнее


Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

02.06.2018
Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Найденный в критическом состоянии в Кейла бельчонок идет на поправку

02.06.2018
В прошлое воскресенье в Кейла был найден выпавший из гнезда бельчонок. Он весил всего 70 граммов и находился в критическом состоянии, но сейчас благодаря волонтерам идет на поправку.
Подробнее

По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

01.06.2018
В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО С ДРОНА: Один из самых опасных перекрестков Таллинна: как происходит движение?

01.06.2018
Вчера Delfi писал, что обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП.
Подробнее


ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО: В Таллинне проходит генеральный съезд Социал-демократической партии

02.06.2018
Сегодня в Таллинне, в конференц-центре отеля Виру, проходит генеральный съезд Социал-демократической партии (СДП), который станет для нее важным этапом на пути к парламентским выборам 2019, сообщает пресс-служба соцдемов.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Бешеные цены на аренду квартир во всех городах Чемпионата мира по футболу 2018: уже сдают сараи и палатки

02.06.2018
Накануне проведения чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, стоимость аренды квартир во всех городах-участниках выросла в несколько раз.
Подробнее