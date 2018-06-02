Porsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе

При желании получить новую модель Porsche Cayenne или Panamera с полной свободой кастомизации придется подождать как минимум до марта 2019 года, отмечает FAZ. Пока неясно, как идет процесс заказа спорткаров 911.

Источники FAZ, близкие к автоконцерну, отмечают, что ситуация может быть связана и с очень высоким количеством невыполненных заказов: производство расписано до сентября.

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) — всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей, которая инициирует единую в мировом масштабе методику испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов. RDE (Real Driving Emissions) — методика замера выбросов не на испытательном стенде, а в дорожном движении. Считается, что новые процедуры намного актуальнее и точнее.

В 2017 году Porsche установил новый рекорд мировых продаж, поставив клиентам около 246 тыс. автомобилей, в том числе 80,3 тыс. в Европе.