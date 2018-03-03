Porsche может начать производство воздушного такси

Немецкий автомобильный концерн Porsche может начать производство дронов, которые будут использоваться как воздушное такси. Об этом в интервью отраслевому изданию Automobilwoche рассказал директор компании по продажам Детлев фон Платен (Detlev von Platen). По его словам, такой транспорт, к примеру, сократил бы время в пути из Цуффенхаузена — района Штутгарта, где расположена штаб-квартира концерна — до аэропорта Штутгарта с тридцати минут на автомобиле до трех с половиной.

"Нас занимает тема третьего измерения. Я могу себе представить, что Porsche может пойти по этому пути", — заявил фон Платен. По информации Automobilwoche, уже в ближайшее время автоконцерн может представить эскизы нового транспортного средства.

Речь может идти о дронах, которыми пассажиры смогут управлять самостоятельно. "Автомобилем Porsche вы управляете сами. То же самое может быть и в случае с дроном, но без необходимости получат лицензию пилота, поскольку устройство может многое делать самостоятельно," — отметил топ-менеджер концерна. Он также не исключил, что такие воздушные такси можно будет использовать в том числе в густонаселенных районах.