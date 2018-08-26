Порошенко заявил, что Украина уже свыше 1000 суток обходится без газа из России(32)
Россия заплатит Украине за причиненные ей убытки, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
Россия заплатит Украине за причиненные ей убытки, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом", — сказал он, выступая на церемонии пуска газа на газопроводе высокого давления в воскресенье в Авдеевке (Донецкая область).
Порошенко высказал убеждение, что Россия заплатит Украине убытки в размере $4,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.
Глава государства также сообщил, что несколько дней тому назад исполнилось 1000 дней, "как мы живем без российского газа в условиях эмбарго, который применила против нас Россия".
По словам Порошенко, с пуском газопровода семь близлежащих к Авдеевке сел "будут подключены к системе надежного газоснабжения".
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
Суд обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" ранее обжаловал также решение суда о контракте на поставку газа.
Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018 года.
В марте 2018 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания решила расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019 годы.
Контракты на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют с 2009 по 2019 год.
16 июля президент России Владимир Путин заявил, что в случае урегулирования спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитражном суде, РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины.
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