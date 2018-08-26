Порошенко заявил, что Украина уже свыше 1000 суток обходится без газа из России

"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом", — сказал он, выступая на церемонии пуска газа на газопроводе высокого давления в воскресенье в Авдеевке (Донецкая область).

Порошенко высказал убеждение, что Россия заплатит Украине убытки в размере $4,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Глава государства также сообщил, что несколько дней тому назад исполнилось 1000 дней, "как мы живем без российского газа в условиях эмбарго, который применила против нас Россия".

По словам Порошенко, с пуском газопровода семь близлежащих к Авдеевке сел "будут подключены к системе надежного газоснабжения".

Решение Стокгольма

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" ранее обжаловал также решение суда о контракте на поставку газа.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018 года.