Порошенко: сенат США одобрил выделение 500 млн долларов Украине на оборону

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одобренный сенатом США законопроект об оборонном бюджете предусматривает выделение Украине $500 млн. Об этом он написал в своем фейсбуке.

”Только что сенат США одобрил проект ”Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018”, предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны”, — написал он.

По его словам, проект закона санкционирует предоставление Киеву летальных вооружений оборонительного характера, передает Gazeta.ru.

”В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государств”, — заявил Порошенко.

Он отметил, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, а также корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Ранее сообщалось, что сенат США подавляющим большинством голосов одобрил выделение $700 млрд на военные расходы в 2018 финансовом году.