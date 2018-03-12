12.03.2018, 19:30

Порошенко рассказал о запуске плана взыскания средств с ”Газпрома”

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Gazeta.ru
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с ”Газпрома”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.


”Мы выиграли кейс по транзиту и $4,6 млрд — это объем убытка, который российский ”Газпром” должен компенсировать Украине… ”Газпром” тянет с выплатами по решению суда средств в пользу ”Нафтогаза”. Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены. Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно ”Газпром” заплатит санкций за каждый день задержки платежа”, — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что были даны соответствующие поручения.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что ”Газпром” должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину.

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