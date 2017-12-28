Порошенко назвал условие для закупок газа у России

Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможность возобновления закупок газа из России. Об этом он заявил, выступая в четверг в Одесской области.

"Если он (газ) будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — тогда пожалуйста", — сказал Порошенко.

Он также выразил мнение, что газовый контракт между Украиной и Россией от 2009 года был подписан "преступным способом".

25 ноября 2015 года украинское правительство запретило государственной компании "Нафтогаз" импортировать газ из России.