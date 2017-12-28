28.12.2017, 16:09

Порошенко назвал условие для закупок газа у России

 (72)
ИТАР-ТАСС
EST
Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможность возобновления закупок газа из России. Об этом он заявил, выступая в четверг в Одесской области.

"Если он (газ) будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — тогда пожалуйста", — сказал Порошенко.

Он также выразил мнение, что газовый контракт между Украиной и Россией от 2009 года был подписан "преступным способом".

25 ноября 2015 года украинское правительство запретило государственной компании "Нафтогаз" импортировать газ из России.

Читайте также:
81 000€
Tallinn, Квартира
119 000€
Tallinn, Квартира
72 927€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Tallinn, Часть дома
115 000€
Tallinn, Квартира
199 900€
Tallinn, Часть дома
116 900€
Tallinn, Квартира
89 900€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
54 000€
Viimsi vald, Квартира
108 942€
Tartu, Коммерческий
133 000€
Ülenurme vald, Дом
188 000€
Viljandi, Коммерческий
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии