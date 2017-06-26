Порошенко назвал ”Северный поток-2” местью Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия строит газопровод ”Северный поток-2”, чтобы отомстить Киеву в том числе за решение Стокгольмского арбитража в пользу ”Нафтогаза” в споре с ”Газпромом”. Такое мнение глава государства высказал 25 июня в интервью украинским каналам, сообщает ZN.UA.

Порошенко отметил, что проект не преследует экономические или энергетические цели, а является чрезвычайно серьезной угрозой для Украины. ”Цель — лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы”, — уверен президент.

В начале июня глава украинского правительства Владимир Гройсман заявлял, что республика делает все, чтобы не допустить строительства ”Северного потока-2”, поскольку газопровод ”несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств”.

Магистральный газопровод ”Северный поток — 2” — перспективный проект расширения газопровода ”Северный поток”, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. Протяженность ”Северного потока-2” составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей газа. Строительство объекта должно начаться в 2018 году и завершится в конце 2019-го.

В Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года рассматривается спор между ”Газпромом” и ”Нафтогазом” по поводу газовых контрактов 2009 года. 31 мая 2017-го в украинской компании заявили, что суд отменил требование take or pay (”бери или плати”), обязывавшее Киев оплачивать заранее оговоренную часть объема газа, вне зависимости от того, сколько топлива было закуплено на самом деле. Отмечалось, что суд также полностью отменил запрет на реэкспорт топлива и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года (она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах).

В Москве решение арбитража сочли промежуточным. При этом 6 июня зампред правления ”Газпрома” Александр Медведев опроверг информацию об отмене правила take or pay. Подробностей он не раскрыл.