Порошенко анонсировал санкции против российских депутатов и оборонных заводов(32)
Украина введет санкции против России из-за керченского инцидента и выборов в Донбассе, объявил в среду президент Петр Порошенко.
Украина введет санкции против России из-за керченского инцидента и выборов в Донбассе, объявил в среду президент Петр Порошенко.
Проект этого решения в среду рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины.
В санкционный список, по словам Порошенко, попадут "те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям, те, кто отдавал приказы".
Кроме того, санкции введут против "значительного количества" депутатов Госдумы, в том числе от фракций "Единой России" и "ЛДПР".
Порошенко также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил действие введенных в ноябре антиукраинских санкций.
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