Порошенко анонсировал санкции против российских депутатов и оборонных заводов

Проект этого решения в среду рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В санкционный список, по словам Порошенко, попадут "те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям, те, кто отдавал приказы".

Кроме того, санкции введут против "значительного количества" депутатов Госдумы, в том числе от фракций "Единой России" и "ЛДПР".

Порошенко также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил действие введенных в ноябре антиукраинских санкций.