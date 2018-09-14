14.09.2018, 13:00

Попытка купить на osta.ee пилу обернулась для мужчины двойной неудачей

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rus.delfi.ee
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Попытка купить на osta.ee пилу обернулась для мужчины двойной неудачей
Oksjoniportaalides kehtivad samasugused tarbijaseadused nagu muidu: e-poodi saab kaupa tagastada, eraisikule mitte.Foto: Andres Putting

В начале июля Хейдо приобрел за 60 евро через портал osta.ee электропилу Fighter, но, не получив от продавца сообщения в течение 12 дней, которые указывались в объявлении в качестве срока отправки, открыл спор и пожелал вернуть свои деньги. Служба поддержки клиентов ответила, что в их силах лишь ограничить деятельность продавца и послать ему напоминание о необходимости выслать товар.

Через месяц Хейдо неожиданно получил сообщение о том, что товар отправлен. ”Я пришел за ним, но — сюрприз! — вместо произведенной в Германии Fighter мне прислали польскую Krischner. Возможно, она неплохая, но это не то, что продавалось”, — говорит мужчина.
В службе поддержки клиентов ему сказали, что теперь он должен сам разбираться и договариваться с продавцом.

В конце июля Хейдо решил все же купить ту пилу, которая ему была нужна, но у другого продавца. На этот раз он не получил вообще ничего. ”Ни пилы, ни денег я до сих пор не получил, несмотря на то, что 14 дней, отведенные в объявлении на отправку, уже давно прошли”, — сетует он.

Директор Allepal OÜ (которой принадлежит osta.ee) Тарво Теслон выразил сожаление по поводу случившегося. Он отметил, что в случае с интернет-магазинами потребитель имеет право в течение 14 дней вернуть товар. Если это не удается, то он имеет право обратиться в комиссию по решению потребительских споров. Именно это он и посоветовал сделать. ”Похоже, что интернет-магазин ошибся как с товаром, так и с обещанными сроками. Но это ни в коем случае не мошенничество. Скорее, просто плохое обслуживание или человеческий фактор”, — сказал Теслон.

Он отметил, что в их системе ежедневно совершается сотни сделок, столько же поступает обратной связи, на основании которой они ”достаточно быстро отсеивают интернет-магазины, предлагающие некачественную услугу”. Если отзывы какого-то магазина на протяжении долгого времени плохие и ситуация не меняется, то договор с ним прекращается.

Член правления Crusty OÜ (фирмы, которая прислала клиенту не тот товар) Ромет Пууман сказал, что клиенту по ошибке выслали пилу с неправильным ярлыком, хотя по сути эти пилы одинаковы. ”Безусловно, мы дадим клиенту возможность вернуть товар. Речь идет об ошибке и мы со своей стороны сделаем все для разрешения ситуации”, — заверил он.

В итоге продавец и покупатель пришли к соглашению: Хейдо оставил пилу себе, а фирма вернула ему половину стоимости товара.

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