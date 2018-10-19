Популярность поездов Elron растет
В этом году поездами Elron было перевезено на 300 000 пассажиров больше, чем за тот же период прошлого года. Более всего количество пассажиров возросло на Нарвском и Таллиннском направлении.
В этом году поездами Elron было перевезено на 300 000 пассажиров больше, чем за тот же период прошлого года. Более всего количество пассажиров возросло на Нарвском и Таллиннском направлении.
„Мы приложили большие усилия для того, чтобы пассажиры по-прежнему отдавали предпочтение поездам. Хотя кое-где количество пассажиров за последние месяцы сократилось, в целом мы наблюдаем рост спроса, а также потребность в более плотном расписании движения,” — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. „С целью лучшего обслуживания пассажиров мы планируем, начиная с декабря, уплотнить расписание движения между Таллинном и Тарту, а также между Таллинном и Рапла. Новый скорый поезд появится также на маршруте Таллинн-Вильянди, который будет доставлять пассажиров из одного города в другой менее чем за два часа. Существует большой спрос на экспресс-перевозки, что наблюдается как на Тартуском, так и Нарвском направлении.”
В сравнении с первыми девятью месяцами прошлого года количество поездок на поездах выросло на 6%, достигнут 5,7 миллиона. Наибольшее количество поездок в этом году было совершено на маршрутах Таллинн-Палдиски (1 179 000), Таллинн-Тарту (782 000) и Таллинн-Рийзипере (731 000). Наибольшей популярностью поездки на поезде пользовались в мае, когда их количество достигло 724 000.
Наибольший рост наблюдался на маршруте Таллинн-Нарва, на всем протяжении которого число поездок было на четверть больше, чем в прошлом году, и достигло 366 000. При этом количество пассажиров между Таллинном и Нарвой возросло более, чем в два раза. На маршруте Таллинн-Тарту количество пассажиров также увеличилось более, чем на 10%.
Доходы с продажи билетов Elron за 9 месяцев достигли 12 миллионов евро, что на 23% больше, чем в прошлом году.
„Рост доходов с продажи билетов очень важен, поскольку дает нам единственную возможность для уплотнения расписания движения и повышения качества услуг. Он также означает сокращение расходов государства на субсидирование движения поездов.”
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