Популярность поездов Elron растет

„Мы приложили большие усилия для того, чтобы пассажиры по-прежнему отдавали предпочтение поездам. Хотя кое-где количество пассажиров за последние месяцы сократилось, в целом мы наблюдаем рост спроса, а также потребность в более плотном расписании движения,” — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. „С целью лучшего обслуживания пассажиров мы планируем, начиная с декабря, уплотнить расписание движения между Таллинном и Тарту, а также между Таллинном и Рапла. Новый скорый поезд появится также на маршруте Таллинн-Вильянди, который будет доставлять пассажиров из одного города в другой менее чем за два часа. Существует большой спрос на экспресс-перевозки, что наблюдается как на Тартуском, так и Нарвском направлении.”

В сравнении с первыми девятью месяцами прошлого года количество поездок на поездах выросло на 6%, достигнут 5,7 миллиона. Наибольшее количество поездок в этом году было совершено на маршрутах Таллинн-Палдиски (1 179 000), Таллинн-Тарту (782 000) и Таллинн-Рийзипере (731 000). Наибольшей популярностью поездки на поезде пользовались в мае, когда их количество достигло 724 000.

Наибольший рост наблюдался на маршруте Таллинн-Нарва, на всем протяжении которого число поездок было на четверть больше, чем в прошлом году, и достигло 366 000. При этом количество пассажиров между Таллинном и Нарвой возросло более, чем в два раза. На маршруте Таллинн-Тарту количество пассажиров также увеличилось более, чем на 10%.

Доходы с продажи билетов Elron за 9 месяцев достигли 12 миллионов евро, что на 23% больше, чем в прошлом году.