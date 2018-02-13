Помогите, дом просидает! Ничего страшного поднимем обратно!

Просевшее здание это настоящий кошмар. К счастью, есть технология, которая решает эту проблему. Были разные возможности и раньше, но они занимают много времени и беспокоят повседневную жизнь. Технология Урететы вышла совсем на новой уровень с решением проблемы просевшего грунта. С их уникальным геополимером, проблема с проседанием здешних зданий быстро решается.

Причина, почему у нас в городах можно увидеть просевшие дома и сооружения, заключается в том, что до сих пор не было достаточно хорошего решения для ликвидации проблем. Конечно, есть разные возможности, но они занимают много времени и мешают повседневной жизни. ”Очень много проблем связано с домами, построенными в 2007-2008 году”, — отметил директор Uretek Роман Рейнер-Латышев. Основная проблема заключается в грунтовом основании строения, который не был надлежащим образом уплотнен и теперь мы пожинаем плоды — проседающие фундаменты, полы и проседающая инфраструктура.

О проседании грунта под домом свидетельствуют трещины

”Если между полом и плинтусом возникает щель, то это уже проблема”, — пояснил Рейнер-Латышев, по словам которого, любая трещина говорит о том, что конструкция здания сдвинулась. В таком случае нужно сразу обратиться к специалисту. Чем дальше тянуть, тем большим будет ущерб. В качестве примера Рейнер-Латышев привел один многоквартирный дом, полы которого со временем просели примерно на 4 см. В результате у шести квартир первого этажа стены разошлись настолько, что из некоторых спален можно было заглянуть в гостиную.

Техник измеряет высоту пола перед началом работы.

Что делать, если ремонт больше не помогает? ”Во-первых, нужно ликвидировать причину проседания, то есть, уплотнить грунт под зданием”, — рассказал Рейнер-Латышев. Типичная ошибка заключается в том, что просевший пол просто заливают слоем раствора, в результате чего давление на грунт увеличивается и проседание ускоряется. Хуже всего, если полы с подогревом. ”Трубы отопительной системы ведь не растягиваются, в какой-то момент они просто разрываются”, — отметил он. Нередко проблему начинают решать, когда все зашло уже очень далеко.

Технология Uretek предлагает простое решение проблемы

Большим успехом является и то, что результат сохраняется на многие годы. По словам Рейнер-Латышева, все начинается с материала — геополимера. В результате примерно 40-летних разработок была получена уникальная смесь геополимерных смол, способность которой к расширению позволяет улучшить несущую способность грунтового основания.

Материал не разрушается в воде, на него не действуют химикаты, а также он долговечен. Поэтому неудивительно, что во всем мире его высоко ценят при уплотнении грунтового основания под дамбами и мостами. При помощи геополимера можно уплотнять грунт на глубину до 13 метров.

”Весь рабочий процесс стал очень удобным для клиента. Мы можем уплотнить грунтовое основание, не поднимая полы и даже не передвигая мебель”, — рассказал Рейнер-Латышев.

Геополимер вводится в грунт. Для этого просверливаются отверстия диаметром 12-15 мм. В помещении отверстие сверлят сквозь паркет, если на полу положена плитка, то при возможности отверстие делают между плитками. Вначале заполняются все пустоты и потом грунт начинает уплотняться. В конце геополимер понемногу поднимается наверх по пути наименьшего сопротивления, в результате во внешних условиях можно удалить из грунта также лишнюю воду.

Команда Уретек стабилизировала и подняла на 4 см трамвайные пути в Риге.

Работа с геополимером требует специальных навыков

Только на первый взгляд может показаться, что нужен лишь хороший материал, а сама процедура очень проста, сказал Рейнер-Латышев. Геополимер требует умелого обращения. Чтобы в грунт попало ровно столько материала, сколько надо, вся работа должна выполняться в течение определенного интервала времени. Ошибки исправить уже невозможно.

30-летний опыт помогает избежать ошибок, но это требует большой подготовительной работы. Весь процесс контролируется при помощи лазеров. Рейнер-Латышев может привести некоторые неудачные примеры из попыток бывших сотрудников Uretek предлагать аналогичную услугу. ”Создают некий материал, похожий на геополимер, но не умеют с ним работать”, — отметил он. Значительную роль играют технические решения. Подобную услугу предлагают также с применением пены, но последняя трудно поддается контролю. При использовании геополимера не нужно бояться, что он со временем изменит свой объем.

В данный момент две команды Uretek Baltic стабилизируют и поднимают 4000 квадратных метров пола в Вентспилсском Рими, где проседание достигает 20 сантиметров. Работа выполняется ночью, когда магазин закрыт.

Просевшие строения поднимаются и стабилизируются

Во многих случаях проседание грунтового основания приводит к сдвигам в конструкции строения, вследствие чего помимо уплотнения грунта приходится поднимать и стабилизировать само строение (или полы). Какой вес можно таким образом поднять? Этого Рейнер-Латышев сказать не мог, поскольку не было необходимости в соответствующих испытаниях, но, например, при стабилизации опорных столбов железнодорожного моста рассчитывали вес до 200 тонн на квадратный метр.

В реальной жизни процесс протекает довольно быстро и безболезненно. Нужно только определить, выдержит ли здание или строение подъем.

В складских зданиях полы выравниваются и стабилизируются таким образом, что даже полки с товаром остаются на своих местах. Для достижения лучшего результата нагрузка на поднимаемый грунт даже необходима. То есть, естественный груз, который обычно находится в данном месте, должен там оставаться на протяжении всего рабочего процесса.

Применения технологии уретек для стабилизации инфраструктур.

Насколько велик интерес людей к данной услуге? По словам Райнера-Латышева, технология была очень хорошо принята, и в течение 2,5 лет проблема была решена более сотням объектов. ”Многие не могут поверить, что сейчас такая возможность есть”, — ответил он.

В Тарту с помощью Уретек, стабилизировали и выровняли даже Памятник Николаю Пирогову.

Первые попытки стабилизации фундаментов и улучшения грунта геополимерами были сделаны уже в 1980 году. Со временем технологии постоянно совершенствовались, и сегодня созданная в Финляндии фирма Uretek Worldwide Oy переросла в работающую более чем в 50 станах сеть подрядчиков, специализирующихся на геотехнических инженерных работах. Принадлежащие Uretek Worldwide дочерние компании находятся в Финляндии, Швеции, Великобритании и Китае.

В основном технологии применяются в разных жилых, бизнес- и общественных зданиях, на взлетно-посадочных полосах, в зданиях, находящихся под защитой общества охраны памятников старины, на железных дорогах и другой инфраструктуре.

Смотри видео, как в Таллине устранили проблему просевшего здания.