Помните: страхование каско не действует на неофициальных ледяных дорогах

На сегодняшний день под лёд провалились уже два автомобиля — один на карьере Мяннику и второй на море в Пярнуском уезде. Страховая компания ERGO в своем пресс-релизе напоминает, что если автомобиль уйдёт под лёд на неофициальной ледяной дороге, то ущерб со стороны страховой компании возмещен не будет.

Если движение по официальным ледяным дорогам безопасно и контролируется, то при наступлении холодов чаще совершаются поездки по покрытым льдом водоёмам под свою ответственность. Несмотря на то, что пару дней назад на карьере Мяннику автомобиль провалился под лёд, десятки искателей адреналина продолжают подвергать опасности себя и своё имущество.

”Если несчастье случится на неофициальной ледяной дороге, то, как известно, каско ни одной страховой компании не покрывает ущерб, причиненный этим бессмысленным поступком”, — подтверждает руководитель группы транспортного ущерба страховой компании ERGO Райн Томингас. Если пассажир сознательно берёт на себя риск сесть в автомобиль, который едет по неофициальной ледяной дороге, и ущерб здоровью возникает из-за обстоятельств, обусловленных самим человеком, то и такой ущерб не подлежит возмещению со стороны страховой компании.

Департамент шоссейных дорог отвечает за создание в Эстонии семи официальных ледяных дорог, из которых на сегодняшний день ни одна не открыта. Эти дороги соответственно обозначаются, и движение по ним контролируется и соответствует требованиям безопасности. Важно также следить за временными промежутками, если они отдельно обозначены. За движение на автомобиле по льду водоёма за пределами официально открытых ледяных дорог полную ответственность несёт водитель, и это никогда не безопасно.