”Это и ранее не влияло на темп и качество строительства”, — подчеркнул он.

Генеральный подрядчик реконструкции трамвайных путей Bauschmidt OÜ выиграла тендер и подписала договор с городом в марте прошлого года. Согласно договору, в случае проблем с генподрядчиком, работу должна будет перенять строительная фирма AS TREF Nord.

По словам и.о. мэра Таллинна Таави Ааса, на данный момент у города нет претензий к Bauschmidt. ”Они укладываются в график, иногда даже опережают его. Во время процесса санации обычная экономическая деятельность продолжается, и мы надеемся, что нам удастся вместе завершить этот проект. Мы очень довольны их работой, хотя санация и вынуждает быть настороже”, — сказал он.

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Член правления TREF Nord Микк Пяяру заверил, что они без проблем могли бы перенять строительство. ”Передача строительство — длинный процесс, но мы, несомненно, к тому готовы. Мы довольно хорошо осведомлены о процессе строительства”, — сказал он.

По словам руководителя проектов Bauschmidt Армиса Хенка, на данный момент идет работа по проектировке третьего этапа строительства. ”Санация не оказала влияние на строительство, но в долгосрочной перспективе может сделать субподрядчиков более осторожными”, — сказал Хенк.

Проблемы у Bauschmidt возникли в результате работы над некоторыми неудачными проектами. Прежде всего это City Residence на Тартуском шоссе. Точная сумма, которую задолжали фирма полусотне кредиторов, станет известна в ближайшее время.

Работы по строительству должны быть закончены к 1 сентября.

rus.delfi.ee
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