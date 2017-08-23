Помещения, которые арендует Центристская партия, продают за миллион евро

Город Таллинн продает две квартирных собственности на Тоом-Рюйтли, 3, которые сейчас частично арендует Центристская партия.

Часть обеих квартирных собственностей бессрочно отдана в распоряжение Центристской партии, а именно примерно треть квартирной собственности Тоом-Рюйтли, 3 // 5 — M3 и квартирная собственность Тоом-Рюйтли, 3 // 5 — M4 общей площадью 434,3 м2 в полном объеме.

На здание распространяются ограничения, следующие из Закона об охране памятников старины и положения зоны охраны памятников старины Старого города Таллинна.

Предложения город ждет не позднее чем к утру 5 сентября. Начальная цена — 1 137 000 евро, гарантийная сумма составляет 113 700 евро.

В этом же здании находятся и принадлежащие Центристской партии помещения, которые партия уже несколько месяцев обещает выставить на продажу.

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, с принадлежащей самой партии частью дома подвижек нет. "Нет, мы выставили их на продажу и объявление выставлено, но больше подвижек нет. Маклер занимается, показывает людям, мы общаемся с ним", — сказал Корб.

Цель партии по-прежнему в том, чтобы переехать с Тоомпеа. "До тех пор, пока мы там, мы должны как-то делить помещения с владельцем и искать компромиссы. Созданные нашим прежним председателем задолженности так велики, что по-другому не справиться", — отметил Корб.