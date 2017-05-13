Пользователи приложения Uber теперь могут увидеть свой рейтинг

Пожалуй все, кто пользовался приложением Uber, знают, что по окончании поездки можно дать оценку водителю по пятибалльной шкале. Менее известен тот факт, что и водители ставят клиентам оценку после поездки. Теперь и таллиннские пассажиры могут легко увидеть свою оценку — в приложении она отображается рядом с именем пользователя в меню, говорится в пресс-релизе Uber.

"Для компании Uber очень важно сообщество, которое включает в себя как водителей Uber, так и клиентов. Сегодня тысячи людей в Таллинне выбирают Uber не только потому, что это быстрый, недорогой и удобный способ передвижения по городу, но и из-за уважительных и доброжелательных отношений между водителями и клиентами. Мы считаем, что, показывая клиентам их рейтинг, мы сделаем нашу услугу еще более приятной для всех участников", — отметил исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар.

Метсар отмечает, что высокий рейтинг клиента — это не просто цифра. "Высокая оценка со стороны водителей означает, что вы — приятный попутчик", — говорит он.

Рейтинг пассажира или водителя в приложении Uber — это среднее значение всех оценок, которые им ставили водители или пассажиры соответственно. Оценки даются по пятибалльной шкале и являются анонимными, то есть ни водитель, ни клиент не знают, кто, когда и какую оценку им дал.

4 совета, как клиент может заработать высокую оценку:

- Будьте вежливы. У всех бывают сложные дни, но старайтесь всегда относиться к водителям с уважением. По словам водителей, грубость со стороны клиента — одна из главных причин оценки ниже 5 баллов.

- Ожидайте машину в том месте, которое обозначили в приложении при заказе. Для водителя поиски клиента означают бессмысленную суету и трату времени. Если вы заказываете машину через Uber, убедитесь, что вы обозначили правильное место.

- Будьте в нужном месте вовремя. Если вы заказываете Uber, то помните о том, что среднее время ожидания в Таллинне — менее пяти минут. К тому же приложение говорит вам, сколько времени остается до прибытия машины. Если вы видите, что не успеваете к этому времени, то свяжитесь с водителем через приложение и сообщите, что вы опаздываете.

- Ведите себя так, будто вы находитесь в своем автомобиле. Не садитесь в машину с открытыми напитками или едой, которая может испачкать автомобиль. Постарайтесь не хлопать дверьми и не оставлять мусор в машине.