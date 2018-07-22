22.07.2018, 18:15

Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой

 (19)
комментарий портала
rus.delfi.ee
EST 4
Osta.ee
Osta.eeFoto: Eleen Änilane

К Delfi обратился читатель, который выиграл на портале аукционов Osta.ee товар, но забыл его оплатить, что влетело для него в копеечку. Delfi попросил комментарий у руководства портала, чтобы узнать, почему рассеянность обернулась для пользователя штрафом.

"Недавно зарегистрировался на Osta.ee и выиграл на аукционе три старых советских магнитофона. Срочно пришлось уехать в отпуск. Оплатить не успел — уехал и забыл. После отпуска стали приходить угрожающе письма от инкассо-фирмы. Что внесут меня в черный список, что я не смогу брать кредиты, что сообщат работодателю и всем-всем-всем", — описывает читатель свой опыт.

По его словам, инкассо-фирма запросила с него 25 евро, а портал параллельно этому выставил ему два счета — на 15 и 60 евро. Связавшись с инкассо-фирмой, мужчине оформили график выплат на три месяца — по 10, 10 и 5 евро.

"10 я уже оплатил. Вчера получил новое письмо от инкассо-фирмы, что я уже должен 99 евро! Ничего не понимаю, за что? Что делать в такой ситуации — ждать дальше счета в 200, 300, 1000 евро, а потом арестуют счет, отнимут машину или еще что за мои "преступления"? Виноватым себя не считаю. Со штрафом согласен но не в таких размерах. Получается 185 евро ни за что" — жалуется читатель.

"Интересно, получает ли государство налог с моих переводов. В письмах от инкассо-фирмы есть пояснение в конце, что письмо никому нельзя показывать и опубликовывать, а лучше удалить его. Вот такая история", — подводит он итог.

Штраф — из-за неуплаты за покупку, проблемы с инкассо-фирмой — из-за неуплаты штрафа

Руководитель портала Тарво Теслон отмечает, что подробно прокомментировать случай он не в состоянии, так как не знает, о какой конкретной сделке и пользователе идет речь (к сожалению, читатель не оставил своих контактных данных, чтобы узнать это у него).

"Osta.ee — онлайн-среда для торговли, где при продаже товара или совершении покупки пользователь берет на себя обязательство продать этот товар или выкупить его. Покупатель как предложивший самую высокую цену участник торгов обязан выкупить вещь по окончательной цене. Иначе портал аукционов не смог бы успешно функционировать", — объясняет Теслон.

Если же покупатель не выкупает товар, то тем самым он нарушает договор и правила портала, а у продавца есть право подать Osta.ee внутреннюю претензию. Если покупатель не реагирует на претензию и отказывается от сделки без каких-либо оснований, то спор решается в пользу продавца.

ТОП

"Для пользователя портала самым большим наказанием является негативный отзыв или в крайнем случае договорной штраф. Негативное последствие неуплаты штрафа — требование передается в инкассо-фирму, и к основному требованию добавляются производственные расходы фирмы и пеня", — добавил Теслон.

"Хочу отметить, что если пользователь своевременно связывается с нами насчет своей проблемы и объясняет обстоятельства, то мы обязательно находим решение без того, чтобы дело перешло к инкассо-фирме", — отмечает Теслон.

Действия инкассо-фирмы он прокомментировать не может, так как портал покупает у нее услуги. По его словам, если клиент связывается с инкассо-фирмой, она все же обязана объяснить ему из чего состоит требование — из основного требования, пени и производственных расходов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Проблема устранена! Эстонскими банковскими картами снова можно расплачиваться

22.07.2018
Многие читатели сообщили Delfi, что около 16 часов платежи карточкой не работали ни с одной банковской картой. Nets Estonia подтвердил наличие сбоев, в общей сложности они продолжались полтора часа.
Подробнее

Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой

22.07.2018
К Delfi обратился читатель, который выиграл на портале аукционов Osta.ee товар, но забыл его оплатить, что влетело для него в копеечку. Delfi попросил комментарий у руководства портала, чтобы узнать, почему рассеянность обернулась для пользователя штрафом.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Глава внешней разведки Эстонии: мы раскрыли сеть российских агентов влияния

22.07.2018
Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €

ФОТО: Потерял управление и съехал в кювет: в Тартумаа в аварии погиб 57-летний водитель

22.07.2018
В Тартумаа в волости Элва сегодня произошло тяжелое ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина, находившийся в съехавшем с дороги в кювет и перевернувшемся через крышу автомобиле.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Личности напавших на иностранца в таллиннском McDonald´s молодых людей установлены: двое из них задержаны

22.07.2018
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, к сегодняшнему дню полиция установила личности молодых людей, вчера ограбивших иностранца в таллиннском McDonald´s.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Вино, рыба, надувная корова и альпаки — смотрите, как проходит День открытых хуторов

22.07.2018
Сегодня по всей Эстонии проходит День открытых хуторов. Свои двери открыли более 200 хуторов и сельхозпредприятий, где можно увидеть и попробовать много интересного. Смотрите фото!
Подробнее