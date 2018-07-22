Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой

К Delfi обратился читатель, который выиграл на портале аукционов Osta.ee товар, но забыл его оплатить, что влетело для него в копеечку. Delfi попросил комментарий у руководства портала, чтобы узнать, почему рассеянность обернулась для пользователя штрафом.

"Недавно зарегистрировался на Osta.ee и выиграл на аукционе три старых советских магнитофона. Срочно пришлось уехать в отпуск. Оплатить не успел — уехал и забыл. После отпуска стали приходить угрожающе письма от инкассо-фирмы. Что внесут меня в черный список, что я не смогу брать кредиты, что сообщат работодателю и всем-всем-всем", — описывает читатель свой опыт.

По его словам, инкассо-фирма запросила с него 25 евро, а портал параллельно этому выставил ему два счета — на 15 и 60 евро. Связавшись с инкассо-фирмой, мужчине оформили график выплат на три месяца — по 10, 10 и 5 евро.

"10 я уже оплатил. Вчера получил новое письмо от инкассо-фирмы, что я уже должен 99 евро! Ничего не понимаю, за что? Что делать в такой ситуации — ждать дальше счета в 200, 300, 1000 евро, а потом арестуют счет, отнимут машину или еще что за мои "преступления"? Виноватым себя не считаю. Со штрафом согласен но не в таких размерах. Получается 185 евро ни за что" — жалуется читатель.

"Интересно, получает ли государство налог с моих переводов. В письмах от инкассо-фирмы есть пояснение в конце, что письмо никому нельзя показывать и опубликовывать, а лучше удалить его. Вот такая история", — подводит он итог.