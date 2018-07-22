22.07.2018, 18:15

Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой

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комментарий портала
rus.delfi.ee
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Osta.ee
Osta.eeFoto: Eleen Änilane

К Delfi обратился читатель, который выиграл на портале аукционов Osta.ee товар, но забыл его оплатить, что влетело для него в копеечку. Delfi попросил комментарий у руководства портала, чтобы узнать, почему рассеянность обернулась для пользователя штрафом.

"Недавно зарегистрировался на Osta.ee и выиграл на аукционе три старых советских магнитофона. Срочно пришлось уехать в отпуск. Оплатить не успел — уехал и забыл. После отпуска стали приходить угрожающе письма от инкассо-фирмы. Что внесут меня в черный список, что я не смогу брать кредиты, что сообщат работодателю и всем-всем-всем", — описывает читатель свой опыт.

По его словам, инкассо-фирма запросила с него 25 евро, а портал параллельно этому выставил ему два счета — на 15 и 60 евро. Связавшись с инкассо-фирмой, мужчине оформили график выплат на три месяца — по 10, 10 и 5 евро.

"10 я уже оплатил. Вчера получил новое письмо от инкассо-фирмы, что я уже должен 99 евро! Ничего не понимаю, за что? Что делать в такой ситуации — ждать дальше счета в 200, 300, 1000 евро, а потом арестуют счет, отнимут машину или еще что за мои "преступления"? Виноватым себя не считаю. Со штрафом согласен но не в таких размерах. Получается 185 евро ни за что" — жалуется читатель.

"Интересно, получает ли государство налог с моих переводов. В письмах от инкассо-фирмы есть пояснение в конце, что письмо никому нельзя показывать и опубликовывать, а лучше удалить его. Вот такая история", — подводит он итог.

Штраф — из-за неуплаты за покупку, проблемы с инкассо-фирмой — из-за неуплаты штрафа

Руководитель портала Тарво Теслон отмечает, что подробно прокомментировать случай он не в состоянии, так как не знает, о какой конкретной сделке и пользователе идет речь (к сожалению, читатель не оставил своих контактных данных, чтобы узнать это у него).

"Osta.ee — онлайн-среда для торговли, где при продаже товара или совершении покупки пользователь берет на себя обязательство продать этот товар или выкупить его. Покупатель как предложивший самую высокую цену участник торгов обязан выкупить вещь по окончательной цене. Иначе портал аукционов не смог бы успешно функционировать", — объясняет Теслон.

Если же покупатель не выкупает товар, то тем самым он нарушает договор и правила портала, а у продавца есть право подать Osta.ee внутреннюю претензию. Если покупатель не реагирует на претензию и отказывается от сделки без каких-либо оснований, то спор решается в пользу продавца.

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"Для пользователя портала самым большим наказанием является негативный отзыв или в крайнем случае договорной штраф. Негативное последствие неуплаты штрафа — требование передается в инкассо-фирму, и к основному требованию добавляются производственные расходы фирмы и пеня", — добавил Теслон.

"Хочу отметить, что если пользователь своевременно связывается с нами насчет своей проблемы и объясняет обстоятельства, то мы обязательно находим решение без того, чтобы дело перешло к инкассо-фирме", — отмечает Теслон.

Действия инкассо-фирмы он прокомментировать не может, так как портал покупает у нее услуги. По его словам, если клиент связывается с инкассо-фирмой, она все же обязана объяснить ему из чего состоит требование — из основного требования, пени и производственных расходов.

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