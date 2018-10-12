12.10.2018, 07:50

Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной

 (43)
rus.delfi.ee
EST 7
mera tn Maxima avamine-15
Pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks. Причина изменений — проживающие вокруг люди постоянно оставляли свои машины на парковке на долгое время.

К Delfi обратился читатель, получивший штраф на парковке Maxima, находящейся около его дома, потому что ей начала управлять Europark. По его словам, бесплатная парковка была разрешена лишь на два часа с парковочные часы.

Он признает, что на парковке был знак с соответствующей информацией, но он его не заметил при парковке. Вернувшись к машине буквально через пять минут, мужчина увидел штраф на лобовом стекле.

Пресс-секретарь Maxima Марит Лийк объяснила, что Europark управляет парковками у магазинов Maxima уже с 2014 года. Как она отмечает, не все парковки платные, а на этот шаг сеть магазинов вынудили пойти местные жители, постоянно оставлявшие свои машины на парковке сутки напролет.

Первыми такими парковками стали парковки у магазинов Maxima по адресу Ыйсмяэ теэ, 88 и 46. Europark также управляет парковками у магазинов Maxima на Смуули теэ, Таммсааре теэ, Паэпарги, Линнамяэ, Вильде теэ и Эхитаяте теэ/

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной

12.10.2018
К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks. Причина изменений — проживающие вокруг люди постоянно оставляли свои машины на парковке на долгое время.
Подробнее

ЭКСПЕРИМЕНТ: У кого из эстонских политиков Twitter кишит фейковыми подписчиками? А сколько их у Трампа?

12.10.2018
Создание образа популярного и значимого человека в соцсетях — абсолютно нормальное явление в наши дни. Мы исследовали Twitter-аккаунты известных эстонских политиков на предмет лже-подписчиков. Также изучили и парочку зарубежных. Чьи аккаунты полны фейка?
Подробнее


Андрей Коробейник: Партия реформ готова стать "Единой Россией" для Эстонии

12.10.2018
В передаче "Интервью недели" на ETV+ бывший член Партии реформ Андрей Коробейник сравнил реформистов с "Единой Россией", сказав, что партия отошла от либеральных ценностей и занимается популизмом.
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ │ Выбраны жемчужины эстонской архитектуры 2018 года

12.10.2018
Отмечающий свое 25-летие Департамент охраны памятников старины вручил премии лучшим деятелям защиты культурного наследия. Всего было вручено 29 наград в 11 категориях, сообщил портал ERR со ссылкой на kultuur.err.ee.
Подробнее

Хулиганы-малолетки 15 лет спустя: кто бизнесмен, кто пастор, но большинство — преступники

11.10.2018
Ученики спецшкол. Что с ними происходит через год, пять, десять лет? Удалось ли им устроиться в жизни? Сколько человек оказалось в тюрьме, сколько — подсели на иглу? Издание Eesti Päevaleht попыталось ответить на эти вопросы.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
160,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
97,30 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Princeton
69,- €
34,50 €

В час пик поезда забиты до отказа, но Elron бех помощи государства решить проблему не может

11.10.2018
Заполненный до отказа в часы пик и на выходных поезда Elron представляют проблему как для пассажиров, так и для самого предприятия. Однако Elron разводит руками и не предлагает решения, так как для дополнительной закупки поездов нет государственного постановления, хотя число пассажиров растет с каждым годом.
Подробнее


Источник сообщил об обнаружении неисправного клапана на упавшей ракете "Союз-ФГ"

12.10.2018
Неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты "Союз-ФГ" после запуска с Байконура, сообщил "Интерфаксу" по телефону источник, знакомый с ходом расследования.
Подробнее

Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря

12.10.2018
Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев арестованы до 8 декабря в связи с расследованием дела о хулиганстве после драки в кафе "Кофемания" на Никитском бульваре в Москве. Такое решение принял в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы.
Подробнее