Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной

К Delfi обратился читатель, получивший штраф на парковке Maxima, находящейся около его дома, потому что ей начала управлять Europark. По его словам, бесплатная парковка была разрешена лишь на два часа с парковочные часы.

Он признает, что на парковке был знак с соответствующей информацией, но он его не заметил при парковке. Вернувшись к машине буквально через пять минут, мужчина увидел штраф на лобовом стекле.

Пресс-секретарь Maxima Марит Лийк объяснила, что Europark управляет парковками у магазинов Maxima уже с 2014 года. Как она отмечает, не все парковки платные, а на этот шаг сеть магазинов вынудили пойти местные жители, постоянно оставлявшие свои машины на парковке сутки напролет.

Первыми такими парковками стали парковки у магазинов Maxima по адресу Ыйсмяэ теэ, 88 и 46. Europark также управляет парковками у магазинов Maxima на Смуули теэ, Таммсааре теэ, Паэпарги, Линнамяэ, Вильде теэ и Эхитаяте теэ/