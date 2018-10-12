12.10.2018, 07:50

Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной

 (71)
rus.delfi.ee
EST 184
mera tn Maxima avamine-15
Pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks. Причина изменений — проживающие вокруг люди постоянно оставляли свои машины на парковке на долгое время.

К Delfi обратился читатель, получивший штраф на парковке Maxima, находящейся около его дома, потому что ей начала управлять Europark. По его словам, бесплатная парковка была разрешена лишь на два часа с парковочные часы.

Он признает, что на парковке был знак с соответствующей информацией, но он его не заметил при парковке. Вернувшись к машине буквально через пять минут, мужчина увидел штраф на лобовом стекле.

Пресс-секретарь Maxima Марит Лийк объяснила, что Europark управляет парковками у магазинов Maxima уже с 2014 года. Как она отмечает, не все парковки платные, а на этот шаг сеть магазинов вынудили пойти местные жители, постоянно оставлявшие свои машины на парковке сутки напролет.

Первыми такими парковками стали парковки у магазинов Maxima по адресу Ыйсмяэ теэ, 88 и 46. Europark также управляет парковками у магазинов Maxima на Смуули теэ, Таммсааре теэ, Паэпарги, Линнамяэ, Вильде теэ и Эхитаяте теэ/

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

12.10.2018
Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.
Подробнее



"Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу

12.10.2018
"Хочу рассказать о работниках таможни в Нарве. Ехала из Санкт-Петербурга в среду 05.09.2018 днем. Такого грубого и хамского поведения работников-женщин не видела давно!" — пишет читательница "МК Эстонии".
Подробнее


Сейм Литвы одобрил легализацию медицинского каннабиса

12.10.2018
В ближайшем будущем онкологические пациенты, пациенты с рассеянным склерозом, ВИЧ/СПИД, тяжелыми формами эпилепсии, тревожными расстройствами, а также люди, страдающие хронической болью, смогут получать лекарства, содержащие каннабис. 11 октября Сейм Литовской Республики одобрил соответствующее предложение, сообщается на сайте парламента, пишет Новая газета.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106861001
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
104,30 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107242001
81,- €
48,60 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
153,30 €


СКАЗОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ: В Великобритании проходит свадьба внучки Елизаветы II

12.10.2018
Сегодня в Лондоне проходит свадьба девятой наследницы британского престола принцессы Евгении Йоркской и мужчины “из народа” британского бизнесмена Джека Бруксбенка. Евгения является младшей дочерью принца Эндрю Йоркского и его бывшей жены Сары Фергюсон.
Подробнее