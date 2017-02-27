Получивший огромный счет клиент Telia возмущен: что такое ”неустойка”?

В редакцию Delfi обратился бизнес-клиент Telia, получивший счет на общую сумму в 155 евро, 153 из которых составила ”неустойка” (käsitlustasu).

”Не знаю, к кому обратиться, так как наши администраторы службы поддержки клиентов нам не отвечают, не берут трубки и не перезванивают. Мы получили счет в непонятном для нас контексте. Госпожа Надежда из Telia обещала решить данное недоразумение, но не сделала этого. Скоро наступит срок оплаты счета, но, к сожалению, счет для нас никто не менял. А ведь в нем указана услуга, которой мы не пользовались”, — написал читатель.

Руководитель службы по связям с общественностью Telia Райго Неудорф заверил, что они связались по этому вопросу с клиентом и, скорее всего, проблема уже решена.

”Данный пункт прибавился к счету бизнес-клиента потому, что он взял в пользование телефонный номер, который использовался другим коммерческим объединением и который в свою очередь был связан со срочным обязательством”, — сказал он.

”Поскольку при переоформлении договора срочное обязательство было не окончено, сумма обязательства была прибавлена к счету перенимающей договор стороны. На данный момент Telia предложила клиенту решение проблемы, и мы надеемся, что оно ему подойдет”, — добавил Неудорф.