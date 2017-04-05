Põltsamaa Felix в этом году закупит около 1300 тонн эстонских огурцов

Ведущий эстонский производитель продуктов питания и заготовок Põltsamaa Felix заключил договора с отечественными фермерами, которые в этом году вырастят для предприятия около 1300 тонн эстонских огурцов.

На этой неделе компания Põltsamaa Felix заключила договоры со своими долгосрочными партнерами среди отечественных фермеров, занимающихся выращиванием огурцов, из Вильяндиского, Пярнуского, Раплаского и Вируского уездов, и раздала фермерам необходимое количество огуречных семян. Производство начнется сразу же после Иванова дня и продлится до начала сентября.

”Мы сотрудничаем с десятью фермерами по всей Эстонии и с радостью сообщаем, что в этом году у них будет закуплено на одну пятую больше эстонских огурцов, чем в прошлом сезоне”, — прокомментировал директор по маркетингу Põltsamaa Felix Марек Вийлол.

Всего предприятие закатает в этом году в банки около 2100 тонн огурцов, около половины которых будет направлено на экспорт — эстонские огурцы будут доставлены в Латвию, Финляндию, Швецию, Литву и Россию. По словам Вийлола, произведенные в Пыльтсамаа огуречные и овощные заготовки — ценный товар как в Эстонии, так и на иностранных рынках, пользующийся популярностью как среди потребителей, так и специалистов в области пищевой промышленности. Это подтверждают не только продажи, но и многочисленные награды продовольственного сектора.

Каждый год ранней весной Põltsamaa Felix заключает договора со своими долгосрочными партнерами-фермами и раздает им для выращивания специальные сорта семян огурцов — таким образов обеспечивается необходимое для производства количество лучших эстонских огурцов.