Польское мясо больных животных ”не вывозилось из страны”. Но прибыло в Эстонию!

Баранина поступила к переработчикам AS Nõo Lihatööstus и KARIA OÜ. Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии сразу же оповестил эти заводы о предупреждении, и их обязали остановить переработку этой партии продукта.

Поскольку фирмы и ведомство взаимодействовали активно и быстро, эта баранина на стол потребителя не попала.

Напомним, как развивались события.

Пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии (VTA) Элен Курвитс сказала Ärileht, что на днях в Брюсселе встретились ведущие ветеринарные чиновники Европы. Во встрече участвовал и заместитель генерального директора VTA Олев Калда.