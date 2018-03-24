Польский депутат оценил сумму репараций от ФРГ в 543 млрд долларов

Берлин должен Варшаве более 500 млрд долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, считает глава парламентского комитета Польши по репарациям Аркадиуш Мулярчик.

Германия должна выплатить Польше более 540 млрд долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступил в четверг, 22 марта, депутат от польской правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Мулярчик, возглавляющий парламентский комитет по требованию репараций.

Мулярчик ссылается на исследование 1990 года, согласно которому размер возможных репараций Польше составлял 284 млрд долларов. Однако с учетом покупательной способности доллара в 2017 году эта сумма выросла до 543 млрд долларов (440 млрд евро), подсчитал политик. В исследовании, по его словам, также говорится, что число жертв нацистской Германии в Польше составило более 13 млн человек, включая подвергшихся принудительному переселению, заключенных концентрационных лагерей, вдов и оставшихся инвалидами.

Тема репараций за ущерб, нанесенный нацистами в годы Второй мировой войны, активно обсуждается в Польше с 2017 года. Польские политики неоднократно высказывались о том, что страна имеет право требовать от немецких властей компенсации. При этом озвученные суммы возможных требований все время менялись. Берлин подчеркивал необоснованность этих претензий, ссылаясь на то, что в 1953 году польское правительство добровольно отказалось от требований по выплате репараций. Кроме того, после заключенного в 1990 году соглашения об объединении Германии все вопросы о выплатах репараций за Вторую мировую войну были окончательно сняты с повестки дня.

В январе 2018 года было решено, что Берлин и Варшава создадут комиссию, которая рассмотрит польские требования к ФРГ о выплате репараций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны.