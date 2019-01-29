Польский департамент заверил, что мясо больных животных не вывозилось из страны

Ärileht вчера писал о скотобойне в Польше, где не выполняли требования пищевой безопасности и выпускали мясо больных животных. Сегодня Ветеринарный департамент Польши заверил своих европейских коллег, что это мясо не вывозилось за пределы страны.
"В начале встречи главный ветеринарный врач Польши сделал заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося и заверил, что мясо убитых не в соответствии с требованиями животных и изготовленные из него товары не вывозились в другие страны ЕС", — сказала Курвитс.
Многие крупные розничные сети Эстонии также подтвердили, что им мясо со скотобойни в Мазовии не поступало, хотя мясо из Польши поставляют многие местные розничные сети.
"Maxima в Эстонии не продает товары со скотобойни в Мазовии. Мы можем заверить, что с этим предприятием у нас отсутствует какой-либо контакт и сотрудничество. Также наши поставщики подтверждают, что с данным предприятием у них отсутствует договоренность", — сказала коммерческий директор предприятия Кристина Мустонен.
То же самое подтвердили новостному порталу ERR и пресс-секретари Rimi, Selver и Prisma, хотя, например, Rimi сообщила, что у них продается говядина из Польши, у других — мясо птицы польского происхождения. Coop Eesti сказала, что они из Польши мясо не привозят.