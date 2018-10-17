17.10.2018, 11:35

Польша подписала контракт на поставку газа из США на 20 лет

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ИТАР-ТАСС
EST
LNG
Фото иллюстративноеFoto: Scanpix, AP

Энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставки в Польшу 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщили в среду журналистам в польской компании.

"На протяжении 20 лет PGNiG будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи", — информировала польская компания в распространенном заявлении. Поставки будут осуществляться по формуле free on board.

Контракт с "Газпромом" "просто закончится"

Долгосрочный контракт на поставки в Польшу российского природного газа в 2022 году "просто закончится", заявил на пресс-конференции глава PGNiG Петр Возняк.

Касаясь подписанного на 20 лет контракта с США, Возняк напомнил, что в 2022 году завершается контракт с "восточным поставщиком". "Этот контракт просто закончится", — указал он, подчеркнув, что Польше придется найти альтернативу. По словам Возняка, поставки российского газа Польша намерена заместить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ.

По утверждению Возняка, условия сотрудничества с США "намного лучше". "Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ", — сказал он, отвечая на вопрос российских журналистов.

"Мы не сказали в этом деле [покупки СПГ] последнее слово и будем объявлять о новых успехах", — указал Возняк. По его словам, импорт газа Польшей осуществляется на двух направлениях. Первое — 20 концессий на добычу газа на Норвежском шельфе, и второе — СПГ. "Главные критерии — стабильность и конкурентоспособность", — подчеркнул он.

О поставках газа в Польшу

Польша потребляет в год 15 млрд куб. м газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу — российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке. Республика пользуется услугами альтернативных поставщиков, частично покрывая свои потребности в газе за счет немецкой биржи.

Среди возможных замен российским поставкам — увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность — строительство газопровода Baltic Pipe, который по проекту должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

В прошлом году в Польшу пришли 13 судов с СПГ, в частности из США и Катара. Объем поставляемого в страну СПГ в первом полугодии текущего года вырос на 50%. Его доля в общем объеме импорта составила 18%. Ранее PGNiG сообщала, что рассчитывает получить в 2019 году минимум 28 танкеров со сжиженным газом в рамках долговременных и среднесрочных спотовых контрактов.

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