Польша подписала контракт на поставку газа из США на 20 лет

"На протяжении 20 лет PGNiG будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи", — информировала польская компания в распространенном заявлении. Поставки будут осуществляться по формуле free on board.

Контракт с "Газпромом" "просто закончится"

Долгосрочный контракт на поставки в Польшу российского природного газа в 2022 году "просто закончится", заявил на пресс-конференции глава PGNiG Петр Возняк.

Касаясь подписанного на 20 лет контракта с США, Возняк напомнил, что в 2022 году завершается контракт с "восточным поставщиком". "Этот контракт просто закончится", — указал он, подчеркнув, что Польше придется найти альтернативу. По словам Возняка, поставки российского газа Польша намерена заместить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ.

По утверждению Возняка, условия сотрудничества с США "намного лучше". "Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ", — сказал он, отвечая на вопрос российских журналистов.

"Мы не сказали в этом деле [покупки СПГ] последнее слово и будем объявлять о новых успехах", — указал Возняк. По его словам, импорт газа Польшей осуществляется на двух направлениях. Первое — 20 концессий на добычу газа на Норвежском шельфе, и второе — СПГ. "Главные критерии — стабильность и конкурентоспособность", — подчеркнул он.

О поставках газа в Польшу