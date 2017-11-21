21.11.2017, 20:10

Половина участников карьерных путешествий заинтересовались работой на предприятиях своего региона


rus.delfi.ee
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Половина участников карьерных путешествий заинтересовались работой на предприятиях своего региона
Pressifoto

Карьерные путешествия KredEx направили около 250 школьников на знакомство с карьерными возможностями на предприятиях своего родного региона. В течение недели экскурсии прошли в 9 уездах, во время которых участники познакомились с будничной работой 26 предприятий, а на автобусах экскурсанты проехали примерно 1000 км, говорится в пресс-релизе.

Обратная связь, полученная от молодежи, показывает, что около половины из них ни разу не посещали предприятия и личный опыт знакомства с их работой стал для них абсолютно новым. После посещения предприятий половина учеников высказали готовность пойти на практику или на работу в этих компаниях.

По словам руководителя дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвера, карьерные путешествия показали школьникам возможности для выбора карьеры и в своем родном регионе. ”Удивительно много учеников отметили, что для них особенно позитивным впечатлением стала открытая и дружелюбная культура общения на предприятиях. Молодежь была вдохновлена профессионалами своего дела, которые обладают специальными навыками и умениями для выполнения рабочих обязанностей. Такой опыт невозможно получить на школьной скамье, и карьерные путешествия — это возможность своими глазами увидеть реальную трудовую жизнь, что поможет учащимся лучше сделать выборы по части своих карьер”, — рассказал Лийвер.

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По словам представителей предприятий, и для них карьерные путешествия также стали важным опытом, который позволил повысить осведомленность молодежи о специальностях, для которых остро необходим резерв. Как отметил руководитель принявших школьников в Валгамаа AS Ritsu Элари Кивисоо, молодежь принимает чрезмерно много решений под влиянием ожиданий родителей или же на основании образа, созданного в масс-медиа, при том, что у молодых людей хорошего представления о выбранных специальностях нет. ”Если мы сможем познакомить молодежь с работой нашего предприятия и дать им возможность, так сказать, попробовать своими руками, что сфера производства деревянных домов — как раз та область, с которой можно связать свое будущее — будь то хороший рабочий или же инженер, находящий хорошие решения, или же специалист по продажам — польза от этого будет и для нашего потенциального трудового резерва, и для осознанного выбора сегодняшних школьников”, — пояснил Кивисоо.

”Для предприятия важно, чтобы у молодых людей появилось представление о тех возможностях, которые ожидают их после школьной скамьи, и почему бы не заронить интерес прийти на работу на предприятие?” — сказал руководитель принявших школьников в Вырумаа HUT Eesti Яан Пылдсепп. ”Больше всего понравилось то, что задавали толковые вопросы и показали заинтересованность прийти к нам на летнюю практику или на работу”, — добавил Пылдсепп.

На Сааремаа свои двери для школьников открыла кораблестроительная компания Baltic Workboats. Менеджер по продажам компании Йоэль Ранг отметил, что важно и дальше развивать навыки кораблестроения. ”Для этого необходимо помочь возникнуть новому поколению специалистов. Наше основное направление, как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе, пробудить интерес у молодежи получать специальности, связанные с нашей сферой, и предлагать специалистам места для практики и работы”, — отметил Ранг.

В этом году проект карьерных путешествий KredEx организовал уже в третий раз. Карьерные путешествия KredEx прошли в девяти уездах Эстонии: Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Сааремаа, Тартумаа, Валгамаа и Вырумаа. За организацию карьерных путешествий отвечает KredEx. Это начинание финансирует Европейский союз через Фонд развития региональной жизни.

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