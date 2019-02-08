Полиция США хотела бы избавиться от одной функции Waze. Эстонские коллеги идею не поддерживают

По оценке полиции Нью-Йорка, слежку за полицейскими патрулями, особенно отметку в нем рейдов типа ”Дуют все”, можно считать уголовно наказуемым поведением, и это мешает работе полиции. ”Обнародование такой информации — безответственно, поскольку она помогает пьяным водителям избегать мест, где проходит рейд”, — написали полицейские в Google.

Что же считают по этому поводу в Эстонии?

Департамент полиции и погранохраны Эстонии не протестует против Waze, и, по крайней мере, в данный момент, делать этого не намерен. ”Все методы и средства, повышающие безопасность на дороге, очень приветствуются”, — прокомментировал ведущий чиновник по вопросам охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе.

Он в данном вопросе разделяет позицию Google: „У камеры измерения скорости и приложений типа Waze, которые информируют, что впереди — патруль, камера замера скорости, пробка или опасность на дороге, та же цель: помочь участнику движения, обеспечить спокойный поток, избежать ДТП и предотвратить нарушения закона и порядка”.