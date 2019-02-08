08.02.2019, 10:50

Полиция США хотела бы избавиться от одной функции Waze. Эстонские коллеги идею не поддерживают


rus.delfi.ee
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Waze on Eestis populaarne
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Полиция Нью-Йорка послала в Google, обслуживающую мобильное приложение Waze, письмо. В нем — просьба удалить из программы функцию, которая позволяет видеть полицейские патрули, ездящие по стране. Это, по их мнению, мешает поддержанию порядка. Эстонская полиция не разделяет мнения американских коллег по данному вопросу.

По оценке полиции Нью-Йорка, слежку за полицейскими патрулями, особенно отметку в нем рейдов типа ”Дуют все”, можно считать уголовно наказуемым поведением, и это мешает работе полиции. ”Обнародование такой информации — безответственно, поскольку она помогает пьяным водителям избегать мест, где проходит рейд”, — написали полицейские в Google.

Что же считают по этому поводу в Эстонии?

Департамент полиции и погранохраны Эстонии не протестует против Waze, и, по крайней мере, в данный момент, делать этого не намерен. ”Все методы и средства, повышающие безопасность на дороге, очень приветствуются”, — прокомментировал ведущий чиновник по вопросам охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе.

Он в данном вопросе разделяет позицию Google: „У камеры измерения скорости и приложений типа Waze, которые информируют, что впереди — патруль, камера замера скорости, пробка или опасность на дороге, та же цель: помочь участнику движения, обеспечить спокойный поток, избежать ДТП и предотвратить нарушения закона и порядка”.

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