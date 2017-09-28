Полиция считает, что конкурс на поставку формы провалился из-за его участников. Последние не согласны

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в третий раз объявляет конкурс на поставку новой формы для своих сотрудников, пишет Ärileht.

Если бы все шло по плану, то уже сейчас — во время председательства Эстонии в ЕС — наш патруль стоял бы в новой модной форме. Первые несколько тысяч комплектов должны были быть готовы еще к 1 июля прошлого года. Потом их обещали к Иванову дню нынешнего. В соответствии с теперешним планом, полицейские смогут облачиться в новые одежды к осени будущего года.

Более двух лет прошло с момента, как ведомство начало воплощать в жизнь амбициозный план: приобрести полицейским новую форму, так сказать, единой услугой — целиком и полностью. План провалился — все вернулось в исходную точку. Теперь же форму стражей порядка начнут заказывать по третьему разу и по новой модели: все элементы — по отдельности.

Для департамента это означает до 15 разных поставок более 45 элементов одежды. Цена вопроса в этот раз — около 10 миллионов евро. Из списка вычеркнуты логистические услуги и складирование. Департамент будет использовать свой центральный склад на улице Сюста, хотя обветшалое здание вместе с остальным портовым комплексом планируется выставить на продажу.

Если ранее говорилось, что новая внутренняя и уличная форма полагается всем 5 000 служащим Департамента полиции и погранохраны, то теперь круг получателей сузился. В департаменте 3 500 сотрудников, кому положено носить форму. Это означает, что многие из них получат полный комплект новой формы, но части работников (например, в бюро обслуживания) ввиду специфики их работы необходимы лишь некоторые элементы одежды.

Рынок не готов

Что же именно пошло не так, что за два года посредством двух конкурсов на поставку не удалось найти фирму, которая сшила бы полицейским новую форму, а также занялась бы ее хранением и логистикой?

По мнению руководителя бюро логистики Департамента полиции и погранохраны Арго Ляника, проблема была не столько в них, сколько в предприятиях, принимавших участие в конкурсах на поставку. ”Эстонский рынок попросту не готов к такой большой поставке. Именно такое чувство у нас возникло, и мы видели противостояние нашему плану с предлагающей стороны. Это по сути дало бы гигантский договор одному предприятию, и, так сказать, захлопнуло бы дверь рынка на шесть лет”, — пояснил Ляник.

”Может, это и было чересчур сложно — закупить пошив одежды и логистические услуги. Это и выяснилось в ходе работы. В других странах это работает, и мы взяли пример с Финляндии”. Ляник также подчеркнул, что конкурс на поставку полной услуги был вполне оправдан, да и полицейские же сейчас — при форме. ”Правда, этим моделям одежды — десятки лет”.

Переход на новую форму займет пару лет; прежде всего новые комплекты необходимы чиновникам, занимающим самые заметные должности, например, патрульным полицейским. Второй этап — форма для пограничников, ”зеленая одежда”. Обещаний Ляник никаких не давал, но по плану новая форма должна быть готова и взята в оборот осенью грядущего года. Также он неоднократно подчеркнул, что в своей внутренней переписке они неоднократно объясняли ситуацию своим сотрудникам и исходили из цели, чтобы одеяние было новым и модным.

Предприниматели не согласны

Предприятия, что участвовали в провалившемся конкурсе, не берут ответственность на себя. Фирма A la Carte Uniforms изготавливала образцы новой формы, но была отстранена от участия во втором конкурсе на поставку из-за проблем с интернет-магазином. Ее директор по производству Кристийна Тикерпяэ сказала, например, что полная услуга — это амбициозно, но для них это не новшество. ”Договор на предоставление полной услуги должен быть выгоден обеим сторонам, а это предполагает иное сотрудничество. Односторонний договор не приведет к хорошему результату, также повысятся риски, и, исходя из этого, станет невозможным предложить оптимальную цену”, — объяснила Тикерпяэ.

Image Wear AS, объявленная победителем во втором конкурсе, тоже заявила, что у них есть клиенты, предпочитающие закупать все необходимые товары и услуги у одного поставщика. Также и коллективный подрядчик в лице нескольких фирм, предложивший свои услуги в рамках последнего конкурса, подтвердил свою способность обеспечить полицию качественной формой.