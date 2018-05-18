18.05.2018, 20:08

Полиция объясняет, как продавать свои вещи по интернету и не остаться обманутым

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rus.delfi.ee
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Aliexpressist asjade tellimine
Aliexpressist asjade tellimineFoto: Hendrik Osula

В последнее время полиция стала вновь получать сообщения об одной уже знакомой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей интернета, предупреждает констебль Яна Фролова.

Все начинается с того, что честный пользователь интернета размещает объявление о продаже конкретного товара или вещи. Позже с ним связывается предполагаемый покупатель, который может оказаться мошенником, информирует констебль.

Мошенники действуют следующим образом — продавцу приходит письмо на электронный адрес от покупателя из другой страны, который запрашивает данные продавца. Если покупатель соглашается на сделку, то для него готовят похожий на настоящий договор или платеж о переводе денег. После отправления товара выясняется, что деньги так и не поступили на счет.

Следует быть очень внимательным, так как зачастую мошенники обещают внести деньги за покупку сразу после получения товара, но вместо этого просто исчезают.

”Если вы хотите продать какую-то вещь в интернете, то будьте внимательны, и ни в коем случае не отправляйте товар, не убедившись, что деньги уже поступили на ваш счет, — рекомендует Яна Фролова. — Кроме того, следует убедиться, что покупатель и данные его банка на самом деле существуют, это можно проверить, используя интернет-поисковики”,

Более подробную информацию о разных видах мошеннических схем можно найти на сайте https://pokupaisumom.ee/

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