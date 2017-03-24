Полиция и Maxima начали обучение продавцов принципам продажи алкоголя

Maxima Eesti и Департамент полиции и погранохраны провели совместное обучение работников торговой сети, чтобы обеспечить еще более внимательное соблюдение правил продажи алкоголя и, соответственно, более ответственное его потребление.

По словам Кристель-Лийз Каунисмаа, старшего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны, такое обучение необходимо магазинам, прежде всего, чтобы обслуживающие клиентов работники знали свои права и обязанности в отношении продажи алкоголя.

”Если работник сомневается, можно ли продавать покупателю алкоголь, ему важно знать свои права и помнить, что нельзя продавать алкогольные напитки несовершеннолетним и пьяным”, — сказала Каунисмаа.

”Ежедневно наши работники обслуживают более 170 000 человек. Частью хорошего обслуживания, на наш взгляд, является и обеспечение ответственного потребления. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы алкоголь покупали лишь те, кто имеет на это право, — отметил руководитель операций Maxima Eesti Марко Пыдер. — Поэтому мы и предложили Департаменту полиции и погранохраны пояснить нашим работникам их роль и то, как лучше с ней справляться”.

В основу обучения легли реальные случаи из практики работников магазинов и полиции.

”Структура обучения позволяет в увлекательной и практичной форме рассказать о моделях поведения, соответствующих закону и добрым обычаям, — рассказал Марко Пыдер. — Состоявшееся сегодня обучение — одно из тех, которые предназначены для работников Таллинна и Харьюмаа. В ближайшее время такие же обучения пройдут для работников из Южной Эстонии и Ида-Вирумаа. Переговоры идут и с Ляэнеской префектурой”.

Обучение проводят полицейские из конкретного региона, а участвуют в обучении работники расположенных в нем магазинов. В обучении приняли участие работники магазинов Maxima из Таллинна, Сауэ и Кейла.