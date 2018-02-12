Полиция: если вам поступает слишком хорошее предложение, то, скорее всего, это обман

По словам руководителя службы по уголовным преступлениям Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, полиция каждую неделю получает сообщения от сознательных людей о попытках мошенничества.

”Большинство, как и в этом случае (как писал Delfi ранее, мошенники предлагали заработать на бирже — прим.ред.), хотят предупредить других о мошенниках”, — сказал Кельт Delfi.

”До этого нам сообщали о мошенниках, которые предлагают по телефону, имейлу или через соцсети акции Tesla, гарантируя нереальную прибыль, несколько десятков процентов. Кроме того есть мошенники, предлагающие большие кредиты. Люди, которые не получили от банка желаемую сумму займа, платят мошенникам и оказываются обманутыми на большие деньги. Бывали и мошенники, которые действуют на рынке аренды, подделывают объявления и просят деньги за несуществующие квартиры”, — рассказал страх порядка.

”Повторю известную истину: не все то золото, что блестит. Если тебе или твоим близким поступает слишком хорошее предложение, то — нравится это тебе или нет — , но с большой долей вероятности речь идет об обмане. Большинство мошенников действует за границей, поэтому получение обратно перечисленных средств затруднительно. Лучшее решение — это связаться со своим банком, который может попробовать аннулировать сделку”, — отметил Кельт.