Полгода финскому эксперименту по базовому доходу — что стало с участниками проекта?

У участников, за жизнью которых после начала эксперимента следит новостная служба Yle, скептицизм сменился воодушевлением.

Примерно полгода в Финляндии идет уникальный в мировом масштабе эксперимент по выплате безвозмездного базового дохода. В нем участвуют 2000 выбранных жребием граждан в возрасте 25-58 лет, которые в течение двух лет будут получать 560 евро в месяц.

Базовый доход не влияет на другие социальные пособия.

Цель эксперимента — выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере 560 евро к трудовой деятельности.

Yle выяснило у троих участников проекта, как у них дела обстоят по прошествии шести месяцев с начала эксперимента.

Мира Яскари не теряет оптимизма, несмотря на неудачи

У Миры Яскари из Вантаа за прошедшее полгода в жизни произошли большие перемены. Она переехала в Турку и устроилась на работу почтальоном на полставки в ночную смену.

Поначалу все шло хорошо: работа ей нравилась, хотя и требовала большой выносливости. Мира получала удовольствие от тишины, от вида просыпающегося города и заходящего солнца.

Но ее радость оказалась недолгой. Мира страдает депрессией, и у нее участились панические атаки. После больничного Миру уволили, до окончания испытательного срока.

Мира, естественно, расстроилась. Она чувствовала себя неудачницей, несмотря на то, что хорошо подготовилась и думала, что справится.

Теперь Мира начала ходить к психотерапевту в Турку и пытается наладить свою жизнь. Пока не очень получается.

- Бывают дни, когда мне очень тяжело, ничего не хочется, а бывают дни, когда кажется, что жизнь прекрасна.

Главной опорой Мира называет своих близких, которые ее поддерживают и всегда готовы прийти на помощь.

- Надо действовать, нельзя поддаваться унынию, — заявляет Мира.

Юха Ярвинен надеется вернуться к предпримательской деятельности

Юха Ярвинен из Курикка надеется вновь стать предпринимателем. Он основал новую фирму, которую наконец-то удалось внести в торговый реестр. Теперь он ждет решения налоговиков по своему статусу. Перед тем, как начать предпринимательскую деятельность, его фирма должна быть занесена в реестр по авансовым налоговым платежам и НДС.

Пока положительного решения по его делу нет, так как у Юхи имеется задолженность по налогам. Несправедливо, считает он сам. По его словам, налоговики неправильно истолковали его ситуацию в 2011 году и требуют от него выплаты налоговых авансов. Сам же он утверждает, что его фирма обанкротилась, и он в 2011 году не работал.

В целом Юха считает, что начать предпринимательскую деятельность в Финляндии слишком сложно.

- Меня удивило то, что самой большой проблемой оказалось не то, чем я займусь в качестве предпринимателя, а огромные бюрократические проволочки.

Марин учится и работает

Марин из Вааса этим летом была очень занята. Она устроилась на летнюю работу в городскую службу, которая оказывает помощь людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости и психических проблем.

Марин нашла работу благодаря своей учебе. Она учится на младшую медсестру.

- Учусь я хорошо. С февраля работала, помимо учебы, в частном детскому саду.

Иногда она работала сразу на двух работах — днем практиковалась в школе, а вечером ходила на работу в детский сад.

Марин очень довольна участием в эксперименте. Ей выгодно брать любую, даже краткосрочную работу, поскольку знает, что не теряет базового дохода.

- Раньше мне не стоило бы идти на работу в детский сад. Мне бы это обернулось потерей денег, — говорит она.

В то же время многие друзья Марин по учебе должны тщательно обдумывать, брать краткосрочную работу или нет.

- Я уверена, что базовый доход положительно повлиял бы на занятость, если бы он применялся шире, — говорит Марин.

После интервью Юха Ярвинен получил радостную весть: его фирму занесли во все необходимые реестры. Теперь он, после шести лет безработицы, имеет официальный статус предпринимателя.