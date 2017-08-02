Полгода базового дохода в Финляндии: изменилась ли жизнь русскоязычных участников эксперимента

Базовый доход в Финляндии вызывает противоречивые эмоции. Согласно последнему опросу, сторонников и противников этой модели примерно поровну.

Эксперименту с выплатой базового дохода исполнилось полгода. В феврале Novosti Yle взяли интервью у двух русскоязычных участников эксперимента, Татьяны Сигорской и Наталии Савкиной.

В целом, женщины не питали больших иллюзий относительно того, что базовый доход радикально улучшит их жизнь, в частности, поможет найти работу. По большому счету, так и вышло, пишет Yle.

Получившая в России медицинское образование Сигорская так и не смогла устроиться по специальности: "Была уже мысль пойти на практику в любое место поближе к сфере ”обслуживания здоровья”, также рассматривала возможность стать мелким предпринимателем, но все застопорилось из-за нестыковки документов".

"Пока участие в проекте не дало реальных улучшений, — признается Сигорская. — Не очень-то нужны иностранные доктора в Финляндии".

Как говорит Сигорская, ее отношение к базовому доходу изменилось в худшую сторону: "Некоторые важные дела в Питере, например, требуют моего присутствия дольше, чем разрешают условия эксперимента. Я хотела вообще отказаться от участия, но в КЕЛА сказали, что это невозможно".

"Безработные стали бы смелее соглашаться на краткосрочную работу"

Основная цель эксперимента — выяснить, поможет ли базовый доход сократить безработицу. Наталии Савкиной в этом отношении эксперимент тоже не сильно помог: "Пошла осваивать еще одну профессию в надежде, что это поможет в поиске работы. Сейчас прохожу практику от учебы", — рассказывает Наталия, у которой так и не прибавилось оптимизма в отношении базового дохода.

С другой стороны, Савкина признает некоторые позитивные стороны эксперимента: "Базовый доход снимает чувство неуверенности, в какой-то мере. То есть можно смело брать краткосрочную работу, без опасений".

Кратковременные трудовые отношения действительно никак не влияют на величину базового дохода — этот момент тоже будет оцениваться экспертами, которые дадут свою оценку результатам эксперимента.

Несмотря на то, что эксперимент не сильно изменил жизнь, Наталия Савкина все-таки считает, что базовый доход можно было бы сделать повсеместным и на постоянной основе: "Компаниям будет проще находить рабочих на кратковременную работу. Финские безработные будут смелее соглашаться на кратковременные контракты".