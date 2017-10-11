Полезный трюк: отражатель можно проверить с помощью мобильного телефона

Настали длинные и темные осенние вечера, и в связи с этим становится более важной видимость пешеходов при движении. В этом году в If Kindlustus зарегистрирован 31 случай на сумму 137 000 евро, где в ДТП пострадал пешеход или велосипедист, говорится в пресс-релизе.

По словам руководителя группы по рассмотрению личностных ущербов If Kindlustus Кадри Пуна, oтражатели помогают спасти жизни, они обязательны для пешеходов в темное время суток как на проезжей части, так и на пешеходной дороге, независимо от погодных условий и освещенности улиц.

„По людям, получившим травмы в дорожном движении, мы все-таки видим, что пешеход не использовал простейшего защитного снаряжения, т.е. отражателя. Напоминаем, что ношение отражателя является обязательным для пешехода в темное время суток, отражатель должен быть виден с любого направления и желательно находиться с правой стороны на уровне колена. В настоящее время в дополнение к отражателям имеются и другие модные решения, как сделать себя более видимым в темноте, например, с помощью отражательной пряжи, нити и пульверизатора (спрея)”, — сказала Пуна.

По поводу отражателей имеется множество ошибочных мнений, и для того, чтобы повысить осведомленность об их необходимости, If Kindlustus приводит три интересных факта об отражателях.

1. Отражатель стирается.

Отражатель стирается и, находясь в использовании многие годы, он уже не отражает свет также хорошо, как новый. Нашитые на одежду светоотражающие полоски стираются во время использования и при стирке в стиральной машине. Светоотражающую силу отражателя можно однако легко проверить: возьмите мобильный телефон и сделайте фото одежды со вспышкой. Если места с отражателем ясно не проглядываются, то отражатель больше не отражает как следует.

2. На освещенной улице отражатель использовать необходимо.

Осенью и зимой дорожно-транспортные происшествия случаются и на освещенных городских дорогах, потому что уличное освещение не делает окружающую среду такой же видимой, что и в дневное время. Для водителя видимость ухудшают и дождь, и отражающиеся на мокром асфальте фары машин и уличные огни, а также тени деревьев и кустов. Видимость пешехода во время дождя может быть такой же низкой, как в сухую погоду на неосвещенных дорогах.

3. Одежда более ярких цветов не видна водителю лучше в темноте.

Днем яркие цвета видны хорошо, поскольку они выделяются из фона. В темное же время цвет одежды особого значения не имеет, потому что в темноте все цвета видны плохо. Отражатель отражает обратно свет автомобильных фар и, таким образом, делает пешехода заметным в темноте. Во время езды с ближним светом водитель замечает пешехода без отражателя всего лишь на расстоянии 40-50 метров. Пешехода с отражателем водитель может заметить однако уже в семь раз дальше, т.е приблизительно на расстоянии 350 метров.