Полезный совет: подождите с уборкой листьев до ночных заморозков!

Руководитель отдела услуг по благоустройству Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах рекомендует не хвататься сразу за уборку листьев и провести обстоятельную уборку один раз — так удастся сберечь время и деньги.

”Осень и листопад для жителей домов, окруженных деревьями, всегда были эмоциональной темой. Нет разницы, убирать листья раз в неделю или два раза в день, все равно газон оказывается заваленным листьями”, — сказал Лимбах.

”В ветреный период действительно так, что через считанные часы убранная земля опять будет пестреть от листьев. При организации крупных уборочных работ полезно было бы подождать до первых ночных заморозков, тогда все листья за несколько дней облетят и можно будет сразу все убрать и вывезти”, — сказал он.

”Разумеется, нужно учитывать, что проезжая часть и тротуары должны быть чистыми постоянно, поскольку мокрые листья становятся скользкими и потому опасными”, — предупредил Лимбах. По его словам, от особенностей каждого дома зависит, как часто должна проводиться периодическая уборка. ”На некоторых участках посреди зоны озеленения один клен и достаточно однократной уборки, на других проезжую часть обрамляют березы и убирать нужно даже раз в день”, — добавил он.