ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Обновите договоры управления и обслуживания недвижимости!

Договоры больших многоквартирных домов на оказание услуг по содержанию в порядке зачастую бывают достаточно устаревшими, поэтому жильцы таких домов платят за услуги, которые они получают либо не в полном объеме, либо по неразумно высокой для сегодняшнего рынка цене, указывает Pindi Kinnisvara.

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Элари Удам подчеркнул, что в сфере управления недвижимостью действует принцип, согласно которому каждый 1 евро, уплаченный за услуги компетентного управляющего, дает экономию в размере 3–7 евро. ”Первый выигрыш состоит в том, что управляющий постоянно просматривает цены на все необходимые и связанные с обслуживанием здания услуги вплоть до договора о поставке электроэнергии. Однако еще большую ценность имеет отдаленное значение этих услуг — регулярное обслуживание техносистем и прочих необходимых для функционирования дома узлов обходится в несколько раз дешевле, чем ремонт вышедшей из строя системы отопления или установка сдвинувшихся с места стеновых панелей”.

Удам добавил, что по предварительной оценке, после приватизации домоуправлений устаревшими договорами покрыта примерно треть многоквартирных домов Эстонии.