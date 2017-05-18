Полезные советы по страхованию арендного жилья

В ходе проведенного весной 2017 года социологического опроса выяснилось, что около 67% жителей Эстонии страхуют свое жилье. С одной стороны, страхование жилья иногда является обязательным условием получения банковского кредита. С другой стороны, страховка позволяет всей семье увереннее смотреть в будущее.

Итак, каждый третий житель нашей страны предпочитает не страховать свое жилье. Кому-то это задача кажется слишком сложной, а кто-то просто не считает целесообразным страховать арендную квартиру. Страхование жилья само по себе не является обязательным. Люди начинают задумываться о необходимости иметь такую страховку лишь после возникновения проблемы. Ситуация осложняется при аренде жилья — кто действительно отвечает за такую жилплощадь и кто возмещает ущерб?

Полезными советами по страхованию арендных квартир делится менеджер Gjensidige по пакетам и рискам страхования жилья Ирис Томингас: какой вариант страховой защиты лучше всего выбрать и на что следует обратить внимание при аренде жилья?

Неведение — кто несет ответственность?

Часто люди не знают, что можно застраховать в арендном жилье, а что нельзя. Иногда жилец даже не в курсе, застрахована ли квартира, которую он арендовал. При аренде жилья важно заранее разобраться со страхованием, ведь при возникновении проблемы ущерб должен быть возмещен. ”Если протекает труба, разбилось окно или после бури в крыше появилась дыра, то в таком доме ведь нельзя нормально жить”, — сказала Ирис Томингас. Поэтому очень важно уже заранее указать в договоре аренды, какая сторона обязана застраховать эту недвижимость. ”Если собственник сам не оформил страховку, это может сделать арендатор. Если договор страхования составляет собственник, следует проверить наличие пунктов об ущербе по вине арендатора и узнать, на кого возложена собственная ответственность”, — отметила менеджер Gjensidige.

Страхование домашнего имущества

Можно застраховать не только жилье, но и имущество в нем: мебель, технику, электронику, одежду, обувь и многие другие вещи, владельцем которых является арендатор. Страхование домашнего имущества осуществляется целиком. Это означает, что владелец вещей должен вычислить их суммарную стоимость, которая будет указана в договоре страхования. Можно застраховать и ценные предметы, например ювелирные изделия и шубы. ”Тогда больше не придется волноваться и об инцидентах вне жилья, ведь страхование домашнего имущества защищает и используемые снаружи вещи: мобильный телефон, фотоаппарат, велосипед и так далее”, — отметила Ирис Томингас дополнительную выгоду такого страхования.

Возмещение нанесенного соседу ущерба

Какими бы рачительными и осторожными мы ни были, все равно может произойти несчастный случай, от которого пострадают и соседи. Например, лопнет труба и вода зальет квартиру этажом ниже. Или дерево упадет через забор в соседний двор и раздавит садовую мебель. ”В таких ситуациях пригодится страхование ответственности для возмещения ущерба третьим лицам”, — разъяснила Ирис Томингас. Страхование ответственности может оформить как арендатор, так и собственник жилья для предотвращения необходимости возмещения ущерба соседям из собственного кармана.

Будьте предусмотрительнее: дополнительная защита

Неожиданная беда может привести жилье в негодность. Иногда последствия можно устранить быстро, но порой ремонт затягивается и приходится долго жить в другом месте. Процесс восстановления нормальных жилищных условий обременяет как арендатора, так и собственника, так как жилье пустует. Собственник теряет этот источник ежемесячного дохода, а арендатору приходится куда-то переезжать. ”Собственник квартиры может защитить себя, дополнительно застраховавшись от потери арендного дохода. В итоге он будет по страховке ежемесячно получать сумму, равную неполученной арендной плате. Собственник квартиры также может воспользоваться этой страховкой для размещения долгосрочного арендатора на временной жилплощади до завершения ремонта”, — перечислила менеджер Gjensidige варианты решения проблемы.

Какую страховку выбрать?

”Нам совершенно все равно, приобрел ли страхователь жилье или только арендует его. Жилье есть жилье, и его можно в любом случае застраховать”, — заверила Ирис Томингас. ”Существуют различные варианты страхования. Можно выбрать отдельные типы защиты, например от пожара и протекания трубы. Также можно оформить широкую страховую защиту от всех рисков, чтобы неожиданные неприятности и ущербы не становились финансовой проблемой. Чем шире защита, тем спокойнее живется. При желании можно ограничиться всего одним типом защиты, но беда ведь не приходит одна и ущерб может оказаться совершенно непредусмотренным”, — предупредила менеджер Gjensidige.

Успешный договор страхования основан на честности. Страховщику следует предоставить достоверную информацию о состоянии недвижимости и стоимости домашнего имущества. Каждое жилье по-своему уникально и поэтому существуют различные страховые решения.