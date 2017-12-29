Полезные советы: как в новогоднюю ночь добраться домой, не потратив уйму денег

Для большинства людей новогодняя ночь означает вечеринки и развлечения. А для водителей Uber - это самая напряженная ночь года. Каждый год в этот вечер и ночь поступают тысячи заказов, и поэтому и уровень цен может быть выше обычного. Uber делится советами, как избежать больших затрат на возвращение домой в эту ночь.

Как рассказывают сами водители Uber, заказов в новогодний вечер становится больше сразу же после заката, а самое активное время — после полуночи. Поэтому вполне вероятно, что уровень цен на ночные поездки может быть выше обычного. Несмотря на это бояться того, что цена будет неожиданно высокой, не стоит: приложение Uber всегда рассчитывает примерную стоимость поездки до ее начала, так что люди, могут решить до заказа, хотят ли они ехать за такую цену.

Избегайте часа пик

Самый высокий уровень спроса — сразу после полуночи, между двенадцатью и тремя часами ночи. Если большое количество людей хочет воспользоваться услугами Uber одновременно, то цена автоматически увеличивается. Если вы хотите сэкономить, то планируйте свою поездку заранее и при возможности возвращайтесь домой либо до, либо после часа пик.

Разделите расходы с друзьями

Второй способ потратить меньше — запланировать поездку так, чтобы вы смогли разделить ее с друзьями. Через приложение вы можете попросить водителя сделать несколько остановок по дороге, и либо захватить, либо подбросить друзей до места назначения. Так вы сэкономите время на ожидании водителя, и сама поездка обойдется вам дешевле.

Обратите внимание на то, в какую машину вы садитесь

В новогоднюю ночь по городу передвигается много машин и людей. Поэтому особенно важно обращать внимание на то, чтобы вы сели в правильную машину. Сверьте номер машины, а также ее модель. В приложении вы также увидите фотографию водителя — это еще один способ убедиться, что вы оказались в правильном автомобиле.