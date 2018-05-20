Полезные советы: как понять требование инкассо, что предпринять и как защитить свои права?

Всем людям, получившим требование, рекомендуем незамедлительно связаться с инкассо именно по электронной почте и попросить отправить копии документов, являющихся основанием для выставления основного и сопутствующих требований, а также обоснование представленного требования. В случае, когда запрос был отправлен по электронной почте, впоследствии есть возможность доказать то, что вы были заинтересованы во внесудебном решении по требованию.

4) Проверьте не истек ли срок давности требования!

После получения отправленных инкассо документов, являющихся основанием требования, необходимо проверить, не истек ли срок давности требования, представленного инкассо. Исходя из наиболее часто используемого основания, срок давности большей части требований истекает через 3 года.

5) Попросите у инкассо разъяснений по поводу размера задолженности!

Если срок давности по представленному требованию не истек, следует попросить у инкассо разъяснений по поводу размера основного требования (задолженности) и понять, обоснованы ли сопутствующие требования.

Ведущий юрист бюро Правовой помощи Эстонии Янно Перв рекомендует перед началом оплаты задолженности ознакомиться с приведенными выше рекомендациями, поскольку требование возврата уже оплаченных частей является очень затратным по времени и, как правило, происходит в порядке судебного разбирательства.

"Если представленное требование обосновано и соответствует положениям закона, рекомендую достигнуть договоренности с инкассо в отношении оплаты требования. Однако, здесь необходимо следить за тем, чтобы при составлении графика не было изменено основное и сопутствующие требования в новое основное требование (требования не были бы сложены), поскольку такая договоренность увеличивает обязательства, " — сказал Перв.

Для получения помощи Перв рекомендует своевременно обратиться к юристу. Более подробно ознакомиться с условиями получения правовой помощи на льготных условиях или бесплатно можно на странице www.juristaitab.ee

Пример простого письма для отправки в инкассо:

Здравствуйте

Прошу предоставить все документы, подтверждающие обоснованность представленного Вами требования.

В отношении дальнейших действий приму решение после рассмотрения и анализа представленных документов.

Проверка истечения срока давности требования

Истечение срока давности в значении ст. 142 Общей части Гражданского кодекса (ОчГк) означает то, что после истечения срока давности по требованию обязанное лицо может отказаться от исполнения своих обязательств. При ссылке на истечение срока давности следует представить инкассо соответствующее извещение (пример ниже). Извещение об истечении срока давности, представляемое инкассо, не должно быть составлено с использованием юридической терминологии. В извещении достаточно разъяснить, что ссылаетесь на истечение срока давности и отказываетесь от исполнения предполагаемого обязательства.

Основания истечения срока давности проистекают из положений ст. 142 Главы 10 ОчГк. Наиболее часто используемое основание истечения срока давности проистекает из положений ч. 1 ст.146 ОчГк, исходя из положений которой срок давности по требованию истекает через 3 года после становления требования взыскиваемым. Требование становится взыскиваемым, если у человека возникла обязанность оплаты, например: если сроком оплаты счета указано 1 число, то 2 числа требование становится взыскиваемым.

Пример извещения об истечении срока давности для инкассо:

Здравствуйте