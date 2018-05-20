20.05.2018, 13:16

Полезные советы: как понять требование инкассо, что предпринять и как защитить свои права?


rus.delfi.ee
EST 2
Полезные советы: как понять требование инкассо, что предпринять и как защитить свои права?
Aasta masendavaim päevShutterstock

Большей части людей пришлось в своей жизни столкнуться с требованиями, отправленными со стороны инкассо, которые, зачастую, вызывают страх и растерянность. У Eesti Õigusbüroo (бюро Правовой помощи Эстонии) более 9000 клиентов и треть из них обращаются за юридической помощью именно в связи с задолженностями.

Бюро делится 5 советами на тему, как себя вести с требованиями инкассо.

1) Не оставляйте без внимания требования, отправленные со стороны инкассо!  

Денежное требование, оставленное без внимания, может перерасти в большое финансовое обязательство. Начинайте действовать сразу же после получения первого извещения о задолженности! 

2) Ознакомьтесь с материалами, присланными со стороны инкассо!  

Обычно со стороны инкассо присылается простое письменное уведомление о требовании, в котором кратко описаны суммы основного и побочных требований. Проблема заключается в том, что в извещении, как правило, не указаны основания возникновения требования и не разъяснен ход расчета задолженности.  

3) Свяжитесь с инкассо по электронной почте!  

Всем людям, получившим требование, рекомендуем незамедлительно связаться с инкассо именно по электронной почте и попросить отправить копии документов, являющихся основанием для выставления основного и сопутствующих требований, а также обоснование представленного требования. В случае, когда запрос был отправлен по электронной почте, впоследствии есть возможность доказать то, что вы были заинтересованы во внесудебном решении по требованию.

4) Проверьте не истек ли срок давности требования!  

После получения отправленных инкассо документов, являющихся основанием требования, необходимо проверить, не истек ли срок давности требования, представленного инкассо. Исходя из наиболее часто используемого основания, срок давности большей части требований истекает через 3 года.

5) Попросите у инкассо разъяснений по поводу размера задолженности!  

Если срок давности по представленному требованию не истек, следует попросить у инкассо разъяснений по поводу размера основного требования (задолженности) и понять, обоснованы ли сопутствующие требования.

ТОП

Ведущий юрист бюро Правовой помощи Эстонии Янно Перв рекомендует перед началом оплаты задолженности ознакомиться с приведенными выше рекомендациями, поскольку требование возврата уже оплаченных частей является очень затратным по времени и, как правило, происходит в порядке судебного разбирательства.

"Если представленное требование обосновано и соответствует положениям закона, рекомендую достигнуть договоренности с инкассо в отношении оплаты требования. Однако, здесь необходимо следить за тем, чтобы при составлении графика не было изменено основное и сопутствующие требования в новое основное требование (требования не были бы сложены), поскольку такая договоренность увеличивает обязательства, " — сказал Перв.

Для получения помощи Перв рекомендует своевременно обратиться к юристу. Более подробно ознакомиться с условиями получения правовой помощи на льготных условиях или бесплатно можно на странице www.juristaitab.ee

Пример простого письма для отправки в инкассо:

 Здравствуйте

Прошу предоставить все документы, подтверждающие обоснованность представленного Вами требования.

В отношении дальнейших действий приму решение после рассмотрения и анализа представленных документов.

Проверка истечения срока давности требования

Истечение срока давности в значении ст. 142 Общей части Гражданского кодекса (ОчГк) означает то, что после истечения срока давности по требованию обязанное лицо может отказаться от исполнения своих обязательств. При ссылке на истечение срока давности следует представить инкассо соответствующее извещение (пример ниже). Извещение об истечении срока давности, представляемое инкассо, не должно быть составлено с использованием юридической терминологии. В извещении достаточно разъяснить, что ссылаетесь на истечение срока давности и отказываетесь от исполнения предполагаемого обязательства. 

Основания истечения срока давности проистекают из положений ст. 142 Главы 10 ОчГк. Наиболее часто используемое основание истечения срока давности проистекает из положений ч. 1 ст.146 ОчГк, исходя из положений которой срок давности по требованию истекает через 3 года после становления требования взыскиваемым. Требование становится взыскиваемым, если у человека возникла обязанность оплаты, например: если сроком оплаты счета указано 1 число, то 2 числа требование становится взыскиваемым.

Пример извещения об истечении срока давности для инкассо:

Здравствуйте

Исходя из положений ч. 1 ст. 142 ОчГк, должник может отказаться от исполнения своих обязательств после истечения срока давности по требованию. Отказываюсь от оплаты представленного Вами требования.

Основное и сопутствующие требования:

В качестве основного требования рассматривается, например, остаток невыплаченной суммы займа или сумма неоплаченного счета. К основному требованию можно прибавить сопутствующие требования в виде пени или интресса. Основное требование — точная неизменяемая сумма, но сопутствующие требования могут меняться (пеня/интресс рассчитываются по дням). Размер ставки пени является договорным или проистекает из положений закона (ст. 113 и ст. 94 Обязательственно-правового закона), ее размер можно рассчитать на странице http://www.viivisekalkulaator.ee/

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено

20.05.2018
Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки.
Подробнее

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

20.05.2018
В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.
Подробнее




ФОТО и ВИДЕО. Гавайский ад: вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

20.05.2018
Вулкан Килауэа, один из самых активных действующих вулканов в мире, начал извергаться еще в начале мая. Извержение сопровождалось мощным землетрясением. Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей островов покинуть свои дома.
Подробнее


Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
-20% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
127,20 €

ФОТО: Таллиннцы — народ любознательный! Смотрите, как прошла Ночь музеев

19.05.2018
В субботу, 19 мая, многие музеи Эстонии будут открыты до глубокого вечера и предложат специальные бесплатные программы для всех желающих. Тема “Ночи музеев-2018“ — “Праздник в ночи”, вдохновением для которой послужило 100-летие Эстонской Республики.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Получение политического убежища в Европе все больше напоминает лотерею

20.05.2018
Уезжать из России лучше не в надежде на статус политического беженца, говорят правозащитники. Европейская бюрократия все хуже справляется с наплывом заявлений, поэтому лучше сразу искать работу или приезжать на учебу.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Лидер группы Crossroadz Сергей Воронов - Delfi: блюз - это призвание

19.05.2018
С 18 по 21 июля в Нарве пройдет фестиваль Baltic Sun, на котором выступят Александр Рыбак, Сергей Воронов и его группа Crossroadz, Curly Strings и многие другие. Delfi поговорил с Сергеем Вороновым и узнал его мнение об Эстонии и о любви к блюзу.
Подробнее