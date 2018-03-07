Полезно знать: переплаченный налог со взносов в III пенсионную ступень тоже возвращают

Недавно Налогово-таможенный департамент начал возвращать переплаченный подоходный налог. В общем, можно сказать, что декларирование доходов - это хорошая возможность взглянуть на свои финансы. Большинство людей имеет зарплату и часто – интрессы по жилищному кредиту, а вступившим в III пенсионную ступень будет полезно знать о возврате налога со взносов в эту ступень и влияние на это нового порядка подоходного налога, пишет Артем Шапенков, консультант по продажам Luminor Pensions Estonia.

Сколько вернут?

Индивидуальный возврат переплаченного подоходного налога зависит от того, сколько средств конкретный человек внёс в добровольный пенсионный фонд в предыдущем году. Например, если в 2017 году человек ежемесячно выплачивал в фонд 100 евро, в этом году ему вернут 240 евро. Эта сумма возврата равна сумме взносов за два с половиной месяца.

При возврате не важно, как часто или за какой период деньги вносились в фонд. Поэтому, если, например, зарплата человека за год значительно варьируется, в подходящее для себя время он может сделать единовременный взнос. Если денежный доход неожиданно меняется, то есть можно изменить сумму и частоту платежей. Возвращаемый подоходный налог рассчитывается на основании всех взносов за год. Но важно знать и то, что для возврата налога платежи не должны превышать сумму 6000 евро и составлять максимально 15% от брутто-дохода.

Также размер возвращаемой суммы зависит от того, делает ли работодатель взносы в III ступень работника, т.е. платит ли пенсию от работодателя. Если да, то внесённая в пенсионный фонд работодателем сумма также ограничивается рамками предельной нормы 15% и 6000 евро. С неё подоходный налог остаётся работодателю. Это необходимо помнить, чтобы при декларировании доходов избежать неожиданной ситуации, когда сумма возвращаемого налога получается меньше ожидаемой. В-третьих, нужно помнить, что нельзя декларировать доходы за прошлый год совместно с супругой или супругом. Также нельзя вычитать из совместного дохода платежи в третью пенсионную ступень.

Важно знать, что вступивший недавно в силу необлагаемый налогом минимальный доход и порядок расчета ставки подоходного налога не влияют на возврат переплаченного налога. В будущем это будет касаться выплат своих накоплений из фонда (например, надбавка к вашей государственной пенсии).

Что делать с деньгами?

Было бы разумно заранее продумать, что делать с деньгами, которые Налогово-таможенный департамент перечислит на ваш банковский счет. Возможностей много, но лучше уделить этому вопросу немного времени, чтобы средства были потрачены с целью и смыслом. Можно сделать план. Один из вариантов — это пустить деньги на покрытие постоянных расходов, например, на ежегодные выплаты в страхование жилища, либо текущие бытовые расходы.

С другой стороны, полученные средства можно использовать для конкретной цели — например, на хобби или планирование свободного времени. Быть может, вас ожидают длинные выходные в каком-либо европейском городе? Тогда деньги можно разместить в т.н. фонд путешествий, откуда позже оплатить авиабилеты или забронировать гостиницу. Это будет хорошим подспорьем, потому что, как правило, расходы на путешествия весьма большие, и в разрезе одного месяца они могут значительно повлиять на кошелек.

В то же время разумным решением будет снова вложить деньги в свое будущее. Это можно сделать, например, при помощи сберегательного счета или, опять же, инвестировав в свою III ступень. Исследования показывают, что у людей высокие ожидания к своему будущему. Но ради своего же лучшего будущего необходимо самому приложить усилия. Поэтому снова вложить и приумножить средства — очень хорошая идея. Что может быть хуже неиспользованной возможности?

Смотрите, сколько в среднем люди получали возврат подоходного налога с платежей в III ступень (на основании среднего арифметического платежа):

В 2012 году — 88 €

В 2013 году — 96 €

В 2014 году — 99 €

В 2015 году — 102 €

В 2016 году — 106 €

Источник: статистика Министерства финансов, pensionikeskus.ee