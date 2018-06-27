27.06.2018, 07:20

Полезно знать: кто возмещает ущерб, если авария произошла по вине велосипедиста?

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rus.delfi.ee
EST 6
Donna ratas
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

За последние два месяца участились случаи столкновения автомобилей и велосипедистов. Руководитель по рассмотрению ущербов отдела обслуживания клиентов ERGO Таави Кёётс разъясняет, в каких случаях страховка может помочь, и в каких нет.

Если авария произошла по вине водителя автомобиля, то как правило, ущерб, нанесённый автомобилю, помогает покрыть страхование Каско, или он покрывается из собственных средств. Но вопросы возникают тогда, когда авария произошла по вине велосипедиста.

”Ущерб, нанесённый автомобилю по вине велосипедиста, можно востребовать с велосипедиста, при наличии страховки Каско можно также обратиться в страховую компанию и востребовать с виновника аварии ту часть, которая относится к самоответственности. Если на автомобиль заключён только договор обязательного дорожного страхования, то стороны должны сами договориться о покрытии расходов по ущербу и возмещение можно требовать только с велосипедиста. Дорожное страхование не покрывает ущерб повреждённого автомобиля”, — объяснил Кёётс.

Для востребования возмещения ущерба очень важно, чтобы стороны правильно зафиксировали случившееся на месте аварии. Если не удалось договориться, то о случившемся необходимо также сообщить в полицию. Спасательный департамент и полицию обязательно следует оповестить тогда, когда велосипедист или водитель автомобиля получили в результате столкновения травмы.

Несмотря на то, что на велосипед дорожная страховка не оформляется, по словам Кёётс, различные страховые общества зачастую предлагают расширенную возможность страхования ответственности в рамках договора страхования жилья. ”В большинстве случаях это также покрывает ущерб, нанесённый противоправно третьим лицам, и страховая защита, как правило, распространяется в этом случае и на членов семьи. Таким образом защищены и дети, которые зачастую по неосмотрительности въезжают в автомобили на дорожных перекрёстках. В таких случаях нанесённый автомобилю ущерб, который на первый взгляд кажется незначительным потом может стать довольно затратным”, — добавил Кёётс.

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