10.11.2018, 13:15

Полезно знать: когда с виновника аварии можно востребовать расходы на аренду автомобиля?


rus.delfi.ee
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Полезно знать: когда с виновника аварии можно востребовать расходы на аренду автомобиля?
Foto: Kenno Soo

Пострадавшая в аварии сторона может внезапно стать пешеходом и, в худшем случае, это может продлиться несколько месяцев. В некоторых случаях, в этот период времени для жизненно важных поездок не получается также воспользоваться общественным транспортом, или транспортное средство буквально необходимо для ежедневного заработка. И зачастую нет другого решения, кроме как взять автомобиль в аренду.

Арендованный автомобиль — это неизбежные расходы, и чем длиннее период аренды, тем больше становятся суммы. ”К сожалению, по закону о дорожном страховании, расходы на подменный автомобиль не входят в список обязательного возмещения ущерба, поэтому у потерпевшего хотя и есть право потребовать с виновника возмещение расходов на транспорт, но варианты, как быстро снова стать мобильным, придется искать самому”, — сказал руководитель отдела рисков ERGO Кайдо Нааритс.

Намного проще, если на автомобиль оформлено страхование каско. В этом случае страховая компания покрывает потерпевшему обоснованные расходы на подменный автомобиль, и востребованием с виновника этих расходов страховая компания дальше занимается сама. Нааритс подчеркивает, что ERGO является единственным страховым обществом, которое за одно дополнительное евро в месяц по дорожному страхованию предлагает защиту от востребований расходов на подменный автомобиль. ”При наличии такой дополнительной защиты страховая компания сама занимается требованием по подменному автомобилю со стороны потерпевшего. До сих пор необходимость в такой защите была у десятков клиентов каждый месяц”, — добавил он.

Таким образом, после аварии виновник может получить требование о возмещении расходов на подменный автомобиль. ”Согласно закону о долговом праве такое требование полностью обосновано, если автомобиль необходим каждый день, а использование других транспортных средств затруднено. Например, если автомобиль нужен для того, чтобы каждый день возить детей в детский сад и ездить на работу, или, например, если вместо обычных пары десятков минут это бы занимало несколько часов”, — сказал Нааритс.

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Полезно знать: когда с виновника аварии можно востребовать расходы на аренду автомобиля?

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Пострадавшая в аварии сторона может внезапно стать пешеходом и, в худшем случае, это может продлиться несколько месяцев. В некоторых случаях, в этот период времени для жизненно важных поездок не получается также воспользоваться общественным транспортом, или транспортное средство буквально необходимо для ежедневного заработка. И зачастую нет другого решения, кроме как взять автомобиль в аренду.
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