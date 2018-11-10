Полезно знать: когда с виновника аварии можно востребовать расходы на аренду автомобиля?

Арендованный автомобиль — это неизбежные расходы, и чем длиннее период аренды, тем больше становятся суммы. ”К сожалению, по закону о дорожном страховании, расходы на подменный автомобиль не входят в список обязательного возмещения ущерба, поэтому у потерпевшего хотя и есть право потребовать с виновника возмещение расходов на транспорт, но варианты, как быстро снова стать мобильным, придется искать самому”, — сказал руководитель отдела рисков ERGO Кайдо Нааритс.

Намного проще, если на автомобиль оформлено страхование каско. В этом случае страховая компания покрывает потерпевшему обоснованные расходы на подменный автомобиль, и востребованием с виновника этих расходов страховая компания дальше занимается сама. Нааритс подчеркивает, что ERGO является единственным страховым обществом, которое за одно дополнительное евро в месяц по дорожному страхованию предлагает защиту от востребований расходов на подменный автомобиль. ”При наличии такой дополнительной защиты страховая компания сама занимается требованием по подменному автомобилю со стороны потерпевшего. До сих пор необходимость в такой защите была у десятков клиентов каждый месяц”, — добавил он.