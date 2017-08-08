Польcкий депутат: Германия должна 350 млрд евро за военную репарацию

Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин должен выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и преступления против польского народа. Об этом сообщает Радио Польша.

В 1953 году Польша добровольно отказалась от репараций со стороны Германии за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Теперь, 64 года спустя, Варшава хочет вновь потребовать от Берлина выплат. Ровно через неделю, 11 августа, Бюро юридических анализов польского сейма должно решить, насколько эти планы перспективны.

Мачеревич подчеркнул, что польское государство де-факто никогда не отказывалось от претензий в адрес Германии, начавшей 1 сентября 1939 года военную агрессию против Польши, а затем в течение почти 5 лет оккупировавшей польские территории, передает Lenta.ru.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика", — заявил министр, добавив, что этот отказ никогда не был оформлен юридически.

Депутат польского Сейма из оппозиционного движения "Kukiz' 15" Марек Якубяк подсчитал, что Германия должна выплатить Польше за военную репарацию 1,5 триллиона злотых (порядка 350 млрд евро), сообщает агентство LETA.

"Мы бедное государство не потому, что мы идиоты. Немцы выжгли нашу родину. Мы потеряли 50 лет. Я не хочу войны с немцами, я не хочу плохих отношений с немцами. Германии надо заплатить Польше за причиненное разорение, и тогда мы поговорим нормально, как партнеры", — сказал вие-председатель движения "Kukiz' 15" в интервью Радио Польши.

А депутат от правящей партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Бюро юридических анализов польского сейма в ближайшие дни опубликует доклад международно-правовых обоснований возможных официальных претензий Польши в отношении Германии.

В 2004 году комиссия, созданная тогдашним мэром Варшавы Лехом Качиньским, установила, что во время Второй мировой войны одна только польская столица понесла убытки, эквивалентные сумме в 45 млрд долларов США. А в 2015 году, после прихода к власти национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗиС), этот вопрос вновь стал камнем преткновения в отношениях Варшавы и Берлина.

Лидер партии Ярослав Качиньский заявил, что у Германии есть "непогашенные счета" со времен Второй мировой войны. Мол, вопрос репараций до сих пор не решен. Немецкий МИД, который тогда возглавлял Франк-Вальтер Штайнмайер, дал Качиньскому официальный ответ: оснований требовать репараций у Польши нет, поскольку вопрос этот был решен еще в 1953 году, информирует Deutsche Welle.

Однако Варшава считает, что это была договоренность двух не существующих более государств: коммунистической Польши и ГДР. Причем сделано это было под давлением Москвы. Так, в частности, аргументирует министр обороны Польши Антоний Мачеревич: мол, Польша не была суверенным государством, поэтому отказ от репараций юридической силы не имеет.

Немецкие юристы вопрос репараций давно считают закрытым. Эксперт по международному праву Йохен Фровайн, совместно с коллегой из Польши, еще в 2004 году подготовил на эту тему обширное исследование. Его мнение с тех пор не изменилось: требования Варшавы ученый считает бесперспективными. Он убежден, что вопрос репараций "прояснен с правовой точки зрения и разрешен". От выплаты репараций Берлин освобождает и "Договор два плюс четыре", который регулирует отношения объединенной Германии со странами-победительницами во Второй мировой войне.

"От того, что в Польше изменилась Конституция и государственный строй, декларация не утрачивает юридической силы. Равно как и другие договоры, заключенные Польшей в тот период", — объяняет собеседник изданию DW.

Такого же мнения придерживаются и немецкие политики. Депутат бундестага от правящей Христианско-демократической партии (ХДС) Карл-Георг Велльман отмечает, что договоренности 1953 года имеют обязывающий характер с точки зрения международного права. А заодно напоминает: ежегодно Германия вносит солидную сумму в бюджет Евросоюза, из которого Польша получает дотации.

Карл-Георг Велльман напоминает о вкладе Германии в предоставление Польше дотаций

"Польша получает из кассы ЕС 14 миллиардов евро в год", — говорит Велльман. Германия — крупнейший донор Евросоюза, Польша — крупнейший получатель достаций, напоминает политик.

"Германия всегда была на стороне Польши, активно добивалась ее членства не только в НАТО, но и в ЕС. Польша извлекла из этого колоссальную выгоду, — сетует он. — Нынешние требования Варшавы не вызывают понимания в Европе".

Глава германо-польской парламентской группы в бундестаге Томас Норд считает требования о выплате репараций "политическим маневром", который нужно рассматривать к контексте нынешнего конфликта Польши с Германией и ЕС.

"Можно все время указывать на ответственность Германии за Вторую мировую войну. С моральной точки зрения это абсолютно корректно и оправданно", — рассуждает Норд. Однако немецкий политик уверен: польское правительство подняло эту тему в надежде набрать внутриполитические очки. "Этот сценарий, однако, международным правом не предусмотрен," — отмечает Норд, представляющий в бундестаге оппозиционную Левую партию.

Такой же точки зрения придерживаются и в немецком правительстве. Германия ощущает свою политическую, моральную и финансовую ответственность за Вторую мировую войну, заявила журналистам официальный представитель федерального правительства Ульрике Деммер. Однако вопрос репараций уже давно решен — как с правовой, так и с политической точки зрения.