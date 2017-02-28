Покупка жилья, находящегося в долевой собственности: какие сопутствуют риски?

Долевая собственность означает лишь еще один дополнительный контракт — объясняет продавец квартиры или безответственный посредник доверчивому покупателю. Тем не менее, это далеко от истины, так как неинформированного покупателя подстерегает риск неожиданно остаться без квартиры, а также лишиться внушительной суммы денег, пишет Кристина Кольк из Center Kinnisvara.

Бытует мнение, что при продаже долевой собственности совладельцы (соседи) обладают преимущественным правом покупки; другими словами, по истечении двух месяцев, заключив с соседями нотариальный договор о правилах пользования, можно считать, что квартира твоя.

В то время, как это понятие довольно близко к истине, оно заводит покупателя прямым путем в ловушку, потому что дьявол сидит в деталях. В отличие от права собственности владения квартиры закон действительно предоставляет совладельцам долевой собственнности право самим принять участие в сделке на равных правах с покупателем. Но дело в том, что вышеназванное право преимущественной покупки действует не с момента заключения сделки, а с момента, когда совладелец узнал о данном факте купли-продажи.

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В простейшем случае совладельцами являются непосредственные соседи, которые могут легко быть информированы. Однако, как быть, если среди совладельцев есть иностранцы, с кем не удаётся установить контакт? Нет проблем, если у дома два-три совладельца. Тем не менее нам известны случаи, когда целые жилые дома по различным юридическим причинам были проданы как состоящие в долевой собственности. Если у дома целая дюжина совладельцев, то покупателю до тех пор грозит опасность лишиться приобретённой собственности, пока все совладельцы не подтвердили получение уведомления о продаже.

Еще сложнее выглядит дело, если вдруг объявляется претендующий на право преимущественной покупки совладелец, когда покупатель уже сделал ремонт в своем новом жилище. Совладелец имеет право принять участие в сделке купли-продажи на равных правах с покупателем, таким образом уплаченные за квартиру деньги покупатель получит обратно. Но затраты на ремонт, операционные издержки и масса своего времени окажутся для него навсегда потерянными.

Это не теоретические примеры, а факты из реальной жизни. Недавно мы сами продали квартиру в доме с долевой собственностью. Наш агент проделал большую работу — известил всех совладельцев о сделке, предъявил нотариально заверенные копии, собрал подписи о том, что все информированы и согласны с продажей. Несмотря на это мы посоветовали клиенту повременить с ремонтом два месяца. В конце концов совладелец квартиры передумал и сам выкупил ее.

Все это сказано не с целью отпугнуть от покупки жилья, состоящего в долевой собственности. При приобретении жилья самым важным является ни форма собственности, ни даже месторасположение или квадратура, а то ”верное” чувство. Важно, чтобы покупатель недвижимости мог, в случае необходимости с помощью профессионального маклера, снять существенные риски, которые не грозят при покупке обычной квартиры.