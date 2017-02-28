Покупатели в H&M оказали помощь потерявшей сознание женщине, так как персонал помогать отказался

В социальной сети была опубликована история о том, что в магазине одежды H&M клиентке стало плохо, а помощь ей оказали проходившие мимо покупатели, так как персонал магазина заявил, что им запрещено покидать кассу.

Женщина написала в социальной сети о том, как во время похода с подругой и детьми в магазин H&M в торговом центре Rocca al Mare они увидели среди полок с одеждой лежащую на полу женщину, у которой посинело лицо.

”Начали оказывать первую помощь, в то время как продавщица на просьбу о помощи огрызнулась, что ей нельзя покидать рабочее место. Невероятно, ведь эта ситуация и происходила на ее рабочем месте!” — утверждает покупательница в своем рассказе и благодарит за помощь русских мужчин, которые помогли и вызвали скорую помощь.

Пресс-секретарь Центра тревоги Яана Падрик подтвердила, что данный инцидент действительно имел место, и подобные вызов поступал в центр.

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"21 февраля в 19:00 в Центр тревоги поступил звонок о помощи: в магазине H&M на втором этаже торгового центра Rocca al Mare по адресу Палдиски маантеэ, 102 у женщины начались судороги. Звонок был передан медику Центра тревоги, который дал инструкции по оказанию первой помощи”, — сообщила Падрик.

Она добавила, что Центр тревоги сразу же в 19:01 направил на место происшествия бригаду скорой помощи Хааберсти. Скорая помощь прибыла на место в 19:06 и отвезла потерявшую сознание женщину в больницу.

Пресс-секретарь H&M Эстер Каннелмяэ искренне сожалеет о произошедшем.

"У нашего персонала есть инструкция в подобных ситуациях позвонить по номеру экстренной помощи. Мы выясним, по каким причинам у персонала была такая реакция, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. Еще раз приносим свои извинения”, — ответила Каннелмяэ Delfi.