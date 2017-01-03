В редакцию Delfi обратился внимательный клиент, заметивший 30 декабря у инфостола в магазине Prisma молодого человека с кучей подарков, который хотел их упаковать, но так и не смог воспользоваться разрекламированной услугой, так как просто не смог найти упаковщика.

"Мне довелось стать свидетелем ситуации, когда молодой человек приобрел в Prisma кучу подарков, надеясь их упаковать, как это обещает реклама магазина”, — написал очевидец.

”Когда молодой человек обратился со своей проблемой в пункт информации, то получил ответ, что они не знают, когда придет упаковщик, и вообще не в курсе, что Prisma оплачивает данную услугу. В то же время реклама гласит, что в этой самой Prisma покупателям бесплатно упакуют приобретенные в магазине подарки”, — написал мужчина.

”В Таллинне услугу по упаковке подарков мы закупаем у предприятия K-Cordisk. В тот день в Kristiine Prisma услугу предоставляли люди из одной семьи, которые, к сожалению, попали в пробку и опоздали, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Prisma Кадри Лайнас. — Они быстро сообщили об этом своему контактному лицу, но, к сожалению, информация не была передана дальше. Конечно, работникам инфостола Kristiine следовало оказать молодому человек более существенную помощь и внести в ситуацию ясность”.

„Мы очень сожалеем о том, что такая ситуация произошла, но надеемся, что ему все же удалось упаковать подарки, и те, кто получил их, были очень рады!”, — подытожила она.